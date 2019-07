Parcheggia l’auto | confonde la strada con un ‘altra e non trova più la macchina per

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 22 luglio 2019) Un uomo di 57 anni, in Germania un giorno è uscito e hatoin una. Al ritorno,ndo unacon l’altra, non la riusciva più are e ha denunciato il furto. La polizia ha cercato per anni lasenza successo. Quando l’episodio era stato quasi dimenticato, dopo vent’anni, la polizia ha contattato l’uomo dicendo cheera stata rita. Vediamo cosa era accaduto. L’uomo avevatoin unavicino ad un edificio che doveva essere demolito e per questo serviva sgomberare la. Per questo la polizia è dovuta risalire al proprietario. L’uomo quando ha ricevuto la telefonata non credeva alle proprie orecchi ed è andato a vedere la sua auto che, dopo vent’anni, era in condizioni critiche. L'articololacon une nonpiù laper vent’anni, cosa accade ...

italiarena : RT @RogerHalsted: E che ci faceva ancora in #Italia? Ah già... Senegalese parcheggia l'auto in doppia fila: aveva un doppio decreto di espu… - cristalaltea : RT @RogerHalsted: E che ci faceva ancora in #Italia? Ah già... Senegalese parcheggia l'auto in doppia fila: aveva un doppio decreto di espu… - Depaninaris : @lilly_rose72 @Felix17222367 Ecco perché alla fine l’uomo parcheggia l’auto super sportiva e viaggia con l’auto com… -