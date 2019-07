Nel Pd è l' ora della resa dei conti | Epurano i renziani per fare l' accordo con i 5

“Bentornata AntoNella Clerici”. Scaricata poche settimane fa - ora torna in sella : Antonella Clerici pronta a tornare in tv. Dopo la presentazione del palinsesto per la nuova stagione che di fatto la escludeva dalla Rai, si aprono nuovi scenari per l’amata conduttrice. Con il passare delle settimane infatti aumentano le possibilità di rivedere sul primo canale nazionale Miss Italia. Lo storico concorso nazionale di bellezza negli ultimi sei anni è stato ospitato da La7 dopo che, nel 2013, la Rai di Anna Maria Tarantola, Luigi ...

Bitter Sweet prossime puntate - Nel ristorante di Nazli c’è una spia di Demet : è Burak : prossime puntate Bitter Sweet, una spia nel ristorante di Nazli e Ferit Nelle prossime puntate di Bitter Sweet scopriremo che nel ristorante Sakura aperto da Nazli e dalla sua insegnante di giapponese, e di cui è socio anche Ferit, sarà assunta una spia di Demet. Sì, avete letto bene: Bitter Sweet non smetterà mai di […] L'articolo Bitter Sweet prossime puntate, nel ristorante di Nazli c’è una spia di Demet: è Burak proviene da ...

Quanto guadagna AntoNella Clerici in Rai : stipendio senza lavorare : Quanto guadagna Antonella Clerici in Rai: stipendio senza lavorare Antonella Clerici è al momento esclusa dai palinsesti Rai ma continua a percepire uno stipendio importante. La prima a lamentarsi della situazione è proprio la rinomata conduttrice: intanto, Mediaset e, soprattutto, La7 le fanno la corte. Antonella Clerici: contratto da più di un milione di euro Dopo l’esperienza di Portobello, non andata bene, e quella di Sanremo ...

Tutto rimandato a settembre per Iliad : le nuove antenne Nelle Marche creano ancora polemiche : Giungono nuovi interessanti aggiornamenti direttamente da San Benedetto del Tronto per quanto riguarda il processo che presto o tardi renderà indipendente Iliad in merito alla rete proprietaria. In questi mesi abbiamo condiviso coi nostri lettori diversi aggiornamenti in merito, riportando alla vostra attenzione i diversi problemi registrati dalla compagnia telefonica francese con le varie realtà locali. Un caso emblematico sotto questo punto ...

Marcuzzi - Santarelli - Ferragni e Canalis Nel mirino degli haters : ora le vip vanno al contrattacco : “Chiara Ferragni brutta senza trucco”, “Valentina Ferragni chiatta e corta”, “Elena Santarelli sempre a mettersi in mostra”, “Alessia Marcuzzi gambe storte, troppo magra, rifatta, antipatica, vecchia”. Gli insulti degli haters in questa settimana si sono sprecati. Vittime le nostre vip che hanno deciso di passare al contrattacco. Così se la Marcuzzi posta scanzonata prendendo spunto dalla canzone di Rovazzi “Faccio quello che voglio”, la Canalis ...

Ucraina - il partito di Zelensky verso la maggioranza Nelle elezioni legislative : Con oltre il 44% dei voti scrutinati, il partito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky si avvia a conquistare una maggioranza che secondo i media locali oscilla tra i 226 e i 248 seggi sui 450 del Parlamento del Paese. E’ quanto emerge dai dati della Commissione elettorale centrale. Gli ucraini hanno consegnato alla sua formazione Servo del Popolo un risultato record nelle elezioni parlamentari da quando l’Ucraina ha ottenuto la sua ...

Violento temporali in India : 33 morti Nell’Uttar Pradesh : Un Violento temporale si è abbattuto sullo Stato occidentale di Uttar Pradesh, in India: le autorità locali hanno riferito che sono crollati almeno 20 edifici, 33 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite. Il maltempo ed i fulmini hanno provocato vittime anche nelle campagne: 7 persone sono morte in un villaggio mentre lavoravano nei campi (tra questi anche una donna e un bambino, secondo quanto reso noto dalla polizia locale). L'articolo ...

Operazione Delphis : ieri il monitoraggio simultaneo dei mammiferi Nel Mediterraneo : Domenica 21 luglio, si è svolta nel mar Mediterraneo la 23ª edizione dell’Operazione Delphis, la tradizionale mobilitazione di marinai e diportisti, organizzata dall’Associazione Battibaleno, per effettuare un monitoraggio simultaneo della presenza di mammiferi marini. Iniziano a pervenire le prime osservazioni dei partecipanti, che mostrano un elevato numero di avvistamenti del delfino della specie Stenella coeruleoalba, di gruppi ...

Juventus - Sarri : “Meglio Nella ripresa - dobbiamo migliorare Nel difendere in avanti” : Juve beffata all’esordio in International Champions Cup. Una prodezza di Harry Kane regala la vittoria al Tottenham. A fine gara, le parole del tecnico Maurizio Sarri in conferenza stampa: “Era una partita difficile contro una squadra che gioca da anni con lo stesso gruppo e per la differenza di preparazione. Nel primo tempo loro erano più rapidi ed esplosivi essendo due settimane più vicini all’inizio del campionato. Se ...

Atletica – Campionati Europei U20 : Larissa Iapichino come mamma Fiona May - oro Nel salto in lungo a Boras : Larissa è medaglia d’oro della stessa manifestazione che mamma Fiona May aveva vinto nel 1987 a Birmingham con la maglia della Gran Bretagna Straordinario a Boras: a 17 anni Larissa Iapichino è la campionessa europea under 20 del salto in lungo! Finale stupenda, un botta e risposta continuo tra l’azzurra che trionfa con 6,58 (+1.2), la svedese Tilde Johansson (6,52) e la britannica Holly Mills (6,50). Foto Piero Cruciatti / ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Luca Parmitano Nello Spazio - oggi 21 luglio - : ULTIME NOTIZIE di oggi 21 luglio 2019: Luca Parmitano nello Spazio con la navetta Soyuz. Caso Orlandi, trovate migliaia di ossa nel Cimitero Teutonico.

Italscherma a secco Nel terzo giorno dei mondiali - ora le squadre : Italscherma a secco di medaglie nella terza giornata dei mondiali di Budapest e chiusura delle prove individuali senza ori e chiusura prove

Conte : “C’é tanto da migliorare. Perisic non può giocare Nel ruolo che gli chiedo” : Oggi Monti sulla Gazzetta ha detto che Conte non ci sta a perdere, neppure a buramazzo, e invece gli è toccato cominciare proprio con una sconfitta. L’Inter perde 1-0 contro lo United nell’esordio all’International Champions Cup. A Singapore. I Red Devils si sono imposti grazie al gol nella ripresa del 17enne Greenwood (76′) dopo una respinta non impeccabile di Handanovic su una punizione di Young. Poco prima del gol ...