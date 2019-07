L’eruzione di Vulcano del 1444 e il “manoscritto più misterioso del mondo”

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) di Cecilia Ciuccarelli, M. Giovanna Bianchi, Dante Mariotti e Alberto Comastri – “È stato decifrato finalmente il manoscritto Voynich!”. Questa la notizia che il 15 maggio 2019 le agenzie e i giornali italiani hanno ripreso e pubblicato e che ha del sensazionale per la (ristretta) comunità di linguisti, paleografi, crittografi e storici e per la (vasta) platea di appassionati del cosiddetto “enigma Voynich”, considerato da decenni ilpiùdel. Perché ne parliamo qui? Secondo lo studio che avrebbe portato alla decodifica del codice, pubblicato nella rivista Romance Studies da Gerard Cheshire, studioso dell’Università di Bristol, una mappa illustrata contenuta nel manoscritto rappresenterebbe un’eruzione del cratere di Vulcanello, a nord dell’isola di, cominciata la sera del 4 febbraio. Non solo. La mappa descriverebbe anche la ...

