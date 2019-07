Fonte : blogo

(Di lunedì 22 luglio 2019) "Io e Monica Rametta stiamo scrivendo la seconda stagione de Ladel. Quando saremo sul set? Non lo so, dipende da quanto saremo bravi".è al Giffoni 2019 con tutto il cast dei protagonisti della serie - prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction - che ha registrato ottimi ascolti nell'ultima stagione tv.Nessuno spoiler per la seconda stagione, che è in fase di scrittura: "Quando è finita la prima, ci siamo domandati se ci fosse altro materiale per continuare. Abbiamo immaginato quindi un altro scenario in cui far muovere i, consolidando le loro amicizie ma anche attingendo alle vite reali degli interpreti: c'è chi si è trasferito a Milano da una provincia del Sud, chi si è riavvicinato a uno strumento, chi è andato all'estero. Nelle nuove puntate ci sarà anche questo. E anche". Anche questa volta i casting ...

tvblogit : Ivan Cotroneo: 'La compagnia del Cigno 2 avrà nuovi personaggi' - SerieTvserie : Ivan Cotroneo: 'La compagnia del Cigno 2 avrà nuovi personaggi' - jan_novantuno : Dice Ivan Cotroneo che ci sarà una seconda stagione de La compagnia del cigno. Non vedo l'ora. -