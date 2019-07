Iran annuncia | Arrestate 17 spie addestrate dalla Cia Alcuni condannati a

Iran : Pasdaran annunciano la cattura di una petroliera britannica : La nave Stena Impero con 23 persone a bordo è stata sequestrata nello Stretto di Hormuz. Sale il prezzo del petrolio alla borsa di New York

Iran - i guardiani della rivoluzione annunciano : “Sequestrata petroliera britannica” : I guardiani della rivoluzione Iran iana hanno appena annunciato di aver “sequestrato” una petroliera britannica nello stretto di Hormuz. Pochi minuti prima, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump aveva detto di “non essere preoccupato per un potenziale conflitto” con l’ Iran aggiungendo di sperare “per il loro bene che non facciano nulla di stupido, altrimenti pagheranno un prezzo che nessun altro ha mai ...

Da oggi aumentiamo arricchimento dell’uranio! Iran fuori dall’accordo sul nucleare annuncia : L'annuncio dell’ Iran arriva allo scadere dell'ultimatum all'Unione europea perché spinga per aggirare le sanzioni americane. L' Iran inizia la seconda fase del piano per ridurre i suoi obblighi previsti dall'accordo sul nucleare del 2015, aumentando il livello di arricchimento dell'uranio al 5%, dal 3,67% stabilito dall'accordo.

Annuncia “pesanti” sanzioni e propone anche un nuovo accordo su nucleare - la strategia di Trump per l’Iran : Da abile negoziatore, il presidente Usa, Donald Trump, affila le armi e Annuncia nuove "pesanti" sanzioni all'Iran, non esclude l'azione militare, ma allo stesso tempo propone un nuovo accordo sul programma nucleare e 'adatta' alla Repubblica degli Ayatollah uno dei suoi celebri slogan, coniando "Let's make Iran great again". Scatteranno tra 24 ore, lunedi', le nuove "pesanti" sanzioni "che impediranno all'Iran di ottenere armi nucleari", ha ...