Ferrovie | tre incendi sulla linea a Firenze | lenta ripresa in corso | Mano anarchica?

Caos treni tra Roma e Firenze Ritardi fino a 4 ore per incendio a cabina elettrica Le Ferrovie : atto doloso|Video : A fuoco una cabina dell’Alta velocità: «atto doloso». Rfi sospende la circolazione per tre ore: Ritardi e disagi. Cancellati 25 treni alta velocità di trenitalia e Italo

Ferrovie - accertamenti giudiziari : sospesa la circolazione dei treni tra Roma e Firenze : Ritardi, cancellazioni e confusione: dalle 5 e 40 di questa mattina è sospesa la circolazione ferroviaria fra Rovezzano e Firenze Campo Marte sulle linee Direttissima e convenzionale fra Roma e Firenze per accertamenti dell’Autorità giudiziaria, con ampie ricadute sul traffico ferroviario tra le due città. A darne notizia è la stessa RFI. “E’ in corso – prosegue la nota – la riprogrammazione del traffico ferroviario. Sul ...

Ferrovie : sciopero Trenord da stanotte fino alle 2 di lunedì : Milano, 13 lug. (AdnKronos) – Scatterà questa notte, alle 3, per durare fino alle 2 del mattino di lunedì lo sciopero regionale del trasporto ferroviario proclamato dal sindacato Orsa in Lombardia e che riguarderà le linee Trenord. Dal momento che si tratta di una domenica, non sono previste fasce di garanzia: i disagi maggiori potrebbero riguardare chi parte per le vacanze e ha pianificato di prendere un treno per raggiungere ...

Ferrovie : sciopero Trenord da stanotte fino alle 2 di lunedì (2) : (AdnKronos) – Il servizio Malpensa Express, insieme a tutti i treni regionali, potrebbe subire cancellazioni e ritardi. Per questo, circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie, in partenza da via Paleocapa 1 verso Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio. Si può arrivare a Malpensa anche dalla stazione di Milano Centrale, dove ci sono frequenti collegamenti organizzati da diverse compagnie di pullman. Il ...

Di Maio conferma la deadline Alitalia - Ferrovie alla stretta finale : "Non esiste alcun rinvio del termine per la chiusura del dossier Alitalia. Come ribadito dal ministro Di Maio, il termine ultimo è fissato al 15 luglio". Dopo indiscrezioni che indicavano un nuovo rinvio per il dossier nazionalizzazione dell’aviolinea Segui su affaritaliani.it