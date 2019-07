Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 22 luglio 2019)PCnon è impresa facile. Soprattutto per chi si avvicina per la prima volta non solo al videogiocare su personal computer fisso, ma anche per chi, dopo anni a sfruttare una macchina da gioco precostruita dal produttore, vorrebbe ora compiere il salto di qualità. Quello che, di fatto, è il vero punto di forza di questa passione, e che permette quindi di dare vita ad un PC adatto un po' a tutte le esigenze. E, naturalmente, a un po' tutte le tasche! Scegliere ogni singolo componente di un PCè senza ombra di dubbio impegnativo, ed un lavoro che può richiedere del tempo assai dilatato, sia per individuare gli elementi più consoni, ma anche per garantire che tutto funzioni al meglio e con il giusto equilibrio. Ecco perché, in questa pratica guida perPC, non andremo ad analizzare nel dettaglio ogni singola componente. Piuttosto, vogliamo ...

OptiMagazine : Come assemblare un #PC da #gaming - Le migliori configurazioni - Lettera43 : Il presidente francese sulla scia di Trump. Punta ad assemblare una forza militare entro settembre. Ma gli ostacoli… -