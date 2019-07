Bambino di sei anni fa video con i giocattoli e li carica su youtube | guadagna 11 milioni

Afghanistan : Bambino di 13 anni si fa esplodere a una festa di matrimonio e causa sei morti : Almeno sei persone sono state uccise e 40 ferite in un attentato suicida in una festa di matrimonio compiuto oggi in Afghanistan da un " bambino ". L'hanno dichiarato al sito della Bbc in persiano fonti della provincia orientale di Nangarhar, dove è avvenuto l'attacco. Secondo fonti di polizia, l'attentatore aveva 13 anni . Atahullah Khogyani, portavoce del governatore della provincia di Nangarhar, ha riferito ad Al Jazeera che l'attentato è ...

Modena - Bambino di sei anni ‘scappa di casa’ per andare a scuola : Non si può certo dire che non sia diligente il bambino di sei anni che questa mattina, intorno alle 5 e 30, e quindi ben prima dell'alba, è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri di Carpi, in provincia di Modena, mentre vagava per le strade della città. Il piccolo, a differenza di molti suoi coetanei che della scuola farebbero benissimo a meno, si era svegliato da solo preparandosi e incamminandosi verso l'istituto primario che ...