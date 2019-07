MCU – Marvel svela la Fase Quattro al San Diego Comic-Con

Marvel MCU fase 4 – Le novità svelate al SDCC 2019 : Dopo neanche un mese dall’uscita di “Spider-Man: Far From Home” Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha rivelato nel corso del San Diego Comic Con 2019, la fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel. Si ripartirà il prossimo 20 maggio del 2020 con Black Widow a cui farà seguito, nell’autunno dello stesso anno, la serie TV “Falcon and the Winter Soldier”, a seguire The Eternals (6 Novembre ...