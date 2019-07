Malore nella movida di Coroglio | aggrediti gli infermieri del 118

Malore nella vasca da bagno! Bimba di 4 anni in coma irreversibile : La tragedia a Solbiate Arno e nonostante i soccorsi immediati ed il trasporto in ospedale, la Bimba è peggiorata ed ora è in coma irreversibile. Una terribile tragedia si è consumata nella serata di mercoledì in una casa a Solbiate Arno, comune a sud di Varese. Una bambina di quattro anni è stata colta da Malore nella vasca da bagno ed ora è ricoverata in coma irreversibile all’ospedale di Bergamo.-- È stata la mamma, di ...