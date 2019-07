Francesca De André | “Caro Gennaro Lillio | con te è amore Mio padre Cristiano? Non ci

Cristiano De André - messaggio spiazzante per la figlia Francesca. Fiumi di commenti sui social : Dopo ave trovato l’amore tra le braccia di Gennaro, per Francesca De André ecco che potrebbe arrivare una nuova notizia. A quando si apprende infatti Cristiano De André, figlio dell’indimenticato Faber e padre di Francesca spesso al centro di mille polemiche, avrebbe tentato un riavvicinamento alle figlie dopo un periodo a dir poco burrascoso. Unici a parlare, per molto tempo infatti, sono stati gli avvocati delle due parti a suon di lettere e ...

Cristiano De André fa pace con la figlia Fabrizia e tende la mano a Francesca : “Deponiamo le armi” : Cristiano De André ha teso una mano ai suoi figli. Il cantautore ha invitato nella sua casa in Sardegna Alice e Fabrizia. Ha anche avuto modo di coccolare il nipotino Riccardo, figlio di Fabrizia. Ad agosto rivedrà Filippo. Intanto, rivolge un appello a Francesca De André: "La aspetto per deporre le armi".Continua a leggere

Francesca De Andrè fa una promessa a Gennaro Lillio dopo il GF : Gennaro e Francesca insieme: lei gli fa una promessa Francesca De Andrè, dopo la fine della sua storia con Giorgio, ha ritrovato il sorriso grazie a Gennaro Lillio. I due, infatti, sembrano davvero essere felici insieme, riuscendo così a far sognare i rispettivi fan. Ma non è finita qua perchè oggi la ragazza ha mandato una lettera al settimanale Di Più, parlando ovviamente del suo amore per il modello partenopeo. E in questa circostanza ha ...

Temptation Island Vip : "Nessun provino a Francesca De Andrè e Gennaro Lillio" : Elisabetta Soldati smentisce ancora una volta la partecipazione dei due ex gieffini al docu-reality in versione Vip.

Francesca De André - caos su Instagram : non è ancora finita dopo il Gf… : Grande Fratello ultime notizie, Francesca massacrata per foto e frase Francesca De André continua a essere massacrata su Instagram. E a lei cose le importa? Nulla. Ormai ha capito che ci sarà sempre un gruppo ben assortito che le darà contro, qualsiasi cosa faccia perché proprio non reggono le frasi dell’ex gieffina e le sue […] L'articolo Francesca De André, caos su Instagram: non è ancora finita dopo il Gf… proviene da Gossip ...

