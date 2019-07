F1 | Christian Horner | “Il binomio Red Bull-Honda sta bruciando le tappe | in Ungheria ci

Fonte : oasport

(Di domenica 21 luglio 2019) Ad inizio stagione la Rednon si poteva definire tranquilla o sicura riguardo i nuovi motori. Dopo un anno di apprendistato con la Toro Rosso (ricco di stop e problemi) però, la casa nipponica si è presentata al via del campionato con il team di Milton Keynes con rinnovata fiducia e consapevolezza dei propri mezzi. I risultati stanno dando ragione ache, infatti, sta sospingendo la Redverso i piani alti della classifica con sempre maggior frequenza e, soprattutto, la RB15 sta muovendo passi in avanti a livello di potenza davvero interessanti. Dopo anni nei quali pagavano dazio in maniera notevole rispetto a Mercedes e Ferrari in rettilineo, nelle ultime uscite Max Versn e Pierre Gasly (in misura minore) stanno sfidando ad armi pari i rivali anche sui tracciati dove la potenza la fa da padrone. La soddisfazione è latente, e lo conferma anche, ...

