Durante una festa di compleanno di una bimba chiede al dj di mettere una canzone | il dj

Londra - spruzzano gas in metro Durante una rissa e fuggono : due ricercati | Foto : Si tratta di due bianchi, uno con i capelli scuri sui trent'anni e un altro con i capelli rossicci che sembra un po' più giovane.

50 anni dallo sbarco sulla Luna - cos’è successo Durante il primo allunaggio dell’Apollo 11 : Era il 20 luglio 1969, erano le 20:17:40 in Italia, quando Armstrong e Aldrin atterrarono sul suolo Lunare: l'Eagle ha raggiunto la Luna, missione completa. Vediamo insieme cos'è successo negli ultimi prima dell'alLunaggio avvenuto 50 anni fa e quali sono stati gli imprevisti che hanno rischiato di far saltare la missione Apollo 11.Continua a leggere

Prende la pistola del carabiniere Durante una lite e gli spara! militare ferito : È rimasto ferito ad una gamba un carabiniere raggiunto da un colpo di pistola esploso durante un semplice controllo a Terni nei pressi della rotatoria di via Eugenio Chiesa. A quanto pare, il militare non verserebbe in gravi condizioni. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo che era stato fermato dai due poliziotti mentre era a bordo della sua bicicletta elettrica, ha dato in escandescenze prima strappandosi la maglietta, poi ...

Ha palpeggiato una paziente Durante una visita! Medico condannato a 20 mesi : Un dottore della guardia medica di cinquantacinque anni è stato condannato a un anno e otto mesi (pena sospesa) dal collegio del Tribunale di Pesaro. Sarebbe responsabile di un episodio di violenza sessuale. Il pm Silvia Cecchi aveva chiesto 2 anni. La parte civile e presunta vittima di violenza è una donna di quarantasei anni di origini marocchine residente nella zona di Vallefoglia (Pesaro e Urbino), la quale ha ricevuto un risarcimento danni. ...

Bimba di 6 anni muore al campo da golf : «Colpita da una pallina Durante la partita del papà» : Tragedia su un campo da golf negli Stati Uniti. Una bambina di appena 6 anni, Aria Hill, è morta dopo essere stata colpita da una pallina lanciata da suo padre Kellen, che stava guardando...

Tenta di violentare una ragazza Durante una festa - la polizia diffonde l’identikit : Una ragazza di 23 anni ha subito un Tentativo di violenza sessuale un mese fa alla festa federale di ginnastica di Aarau, comune svizzero del Canton Argovia. Non essendo riuscita ad identificare il responsabile dell'aggressione, la polizia ha diffuso l'identikit dell'uomo, di circa 25 anni, che si faceva chiamare "Mario". Il Tentato stupro risale alla tarda serata del 21 giugno, un venerdì, quando la giovane donna si trovava con amici in un ...

Naomi Watts ama l’Italia! Il relax social Durante una pausa dal set : In una serie di scatti social, Naomi Watts confessa tutto il suo amore per l'Italia intanto che si gode una vacanza in Puglia, l'attrice è protagonista dello spin-off de Il Trono di Spade. L’Italia continua a essere una meta di vacanze per i grandi attori americani di oggi. Anche Naomi Watts è rimasta sedotta dalle bellezze del Bel Paese e, come testimoniano alcune foto sul suo profilo instagram, la bellissima attrice si sta godendo ...

Punta una pistola al vicino Durante una lite condominiale : Mariagiulia Porrello A Oggiona con Santo Stefano la diatriba tra due vicini di casa per questioni, pare, di parcheggio, degenera: denunciato uno dei condomini per minaccia aggravata SPunta una pistola durante un litigio per questioni condominiali. Pomo della discordia sarebbero stati i parcheggi. I fatti si sono svolti a Oggiona Santo Stefano, comune di poco più di 4mila abitanti in provincia di Varese. Come riporta Varesenews a ...

Kylie Jenner posa completamente nuda Durante una vacanza tra ragazze : Super hot The post Kylie Jenner posa completamente nuda durante una vacanza tra ragazze appeared first on News Mtv Italia.

Schianto ad Alcamo : morto 13enne - grave il fratello | Il padre stava guidando Durante una diretta Fb : L'incidente sull'autostrada A29, all'altezza di Alcamo (Trapani). Alla guida dell'automobile, che si è ribaltata, c'era il padre Fabio Provenzano, che è in gravi condizioni. L'uomo stava facendo una diretta Facebook mentre era al volante

Costantino Della Gherardesca cade Durante le riprese di un programma e si frattura una costola - : Novella Toloni Il conduttore Rai stava effettuando alcune riprese nel traffico di Napoli quando è caduto procurandosi una dolorosa frattura, documentando gli attimi successivi all'incidente sui social Brutta giornata quella di ieri per Costantino Della Gherardesca. Il popolare conduttore del programma "Pechino Express" è stato vittima di una caduta accidentale mentre stava effettuando delle riprese con una troupe televisiva. Mentre ...

Dramma Coppa d’Africa - tifoso algerino travolge con l’auto una famiglia Durante i festeggiamenti : un morto : Dramma che riguarda la Coppa d’Africa ma con l’episodio che si è verificato a Montpellier, in Francia. Nel dettaglio durante i festeggiamenti per la qualificazione dell’Algeria alla semifinale della Coppa d’Africa in Egitto, un tifoso algerino di 21 anni ha travolto con la sua auto una famiglia, è morta la madre di 42 anni mentre il figlio di un anno si trova in gravi condizioni ed è stato portato in ospedale, la ...

Podista colpito da un fulmine Durante una gara : vivo per miracolo : Massimiliano Frugoli, 43enne di Lucca, era impegnato in una gara sulle Alpi Apuane. Il brusco arrivo del maltempo lo ha colto di sorpresa. vivo per miracolo fulmine Raffaello Binelli Da Facebook ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/07/09/colpito-da-un-fulmine-cammina-per-unora-e-mezzo-per-chiedere-aiuto/ Luoghi: ...

Firenze - ritrovato scheletro di una donna del ‘400 perfettamente conservato Durante gli scavi nelle Gallerie degli Uffizi [FOTO] : Dalle viscere degli Uffizi riemerge uno scheletro rinascimentale: si tratta dei resti, perfettamente conservati, di una donna, risalenti presumibilmente alla fine del ‘400. Le spoglie si trovano nell’area degli scavi adiacente all’aula di San Pier Scheraggio, che un tempo era una chiesa: prima ancora che gli Uffizi fossero edificati e ne ‘inglobassero’ gli spazi, era un luogo di culto molto frequentato, tra ...