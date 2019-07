Dolunay | trame 22-23 luglio | Ferit e Nazli partecipano ad una riunione con i giapponesi

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 21 luglio 2019) Prosegue il successo della soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. Le anticipazioni dell'appuntamento che andrà in onda lunedì 22evidenziano checontinuerà a portare avanti il progetto di apertura del suo ristorante. La giovane Piran avrà intenzione di non rinunciare al suo sogno dopo aver lasciato il lavoro alla villa di. E così, per reperire il denaro necessario per avviare l'attività, chiederà un mutuo alla banca. La sorella di Asuman, infatti, preferirà non chiedere aiuto alla famiglia, mentre nelle puntate precedenti ha già rifiutato la proposta di Deniz che avrebbe voluto compiere un gesto d'amore anticipandole la somma di cui ha bisogno....

