DIRETTA SASSUOLO RAPP LOCALE Risultato live | i volti nuovi in campo

LIVE Serie A calcio - ultima giornata in DIRETTA : esplodono le partite! Atalanta sotto con il Sassuolo - Milan in vantaggio in casa della SPAL : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata della Serie A 2019 di calcio, sei partite in contemporanea in questa ricchissima serata che chiude la stagione: si definiscono gli ultimi verdetti, lotta serratissima per gli ultimi due posti in Champions League e per evitare l’ultima retrocessione in Serie B. Inter e Atalanta hanno il destino nelle loro mani: gli uomini di SPALletti volerebbero nell’Europa che conta ...