Brindisi | a Campo di Mare stasera 21 luglio l' evento ' Atmosfere d' Irlanda'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 21 luglio 2019) Cominciano gli eventi estivi nella marinana didi, nota località balneare situata a sud del capoluogo pugliese e appartenente al Comune di San Pietro Vernotico. Questa sera, nel suggestivo scenario del piazzale panoramico della cittadina, si terrà la manifestazione "d'". Si tratta, in realtà, del primo appuntamento legato alla rassegna "Le notti di Dimore di" che prende il nome da una nota struttura ricettiva della zona. La kermesse è giunta quest'anno alla sua seconda edizione e la serata di quest'oggi - così come l'intero- è patrocinata dal Comune di San Pietro Vernotico....

arteletteratura : RT @QueriniVenezia: #Querini150 Domani è una giornata speciale, la Querini compie 150 anni! L’ingresso a Palazzo è gratuito per tutti dalle… - brindisilibera : New post (Mariano(Pd Brindisi):La tristezza di Campo di Mare, accesa 'la villa' spenta 'la pubblica'.) has been pub… -