Bordighera | niente paga | orchestra interrompe spettacolo e lascia il palco

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 21 luglio 2019) Fabrizio Tenerelli L'ha spento la musica, tra il secondo e il terzo atto della Traviata, di scena a, come protesta contro il mancatomento dei musicisti. La vicenda ha scatenato anche una bufera politica Il messaggio è stato chiaro e preciso. Un direttore d’che sale sule annuncia dire lo, perché i musicisti non sono statiti. E’ stata una presa di posizione clamorosa quella avvenuta, ieri sera, ai Giardini Loewe di, dove l’che stava suonando a margine della rappresentazione della Traviata - messa in scena dalla "Compagnia italiana Teatro Danza e Lirica", con la "Compagnia Lirica” - ha interrotto la propria esibizione, tra il secondo e il terzo atto,ndo il. Stando a quanto finora ricostruito, sembra che l’organizzazione avesse dovuto saldare il conto con l', a metà ...