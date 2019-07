Acapulco, spari su folla in bar:5 morti

Uomini armati hanno ucciso 5 persone e ne hanno ferite altre sei nel corso di una sparatoria avvenuta in un popolare bar di, in Messico. Le vittime sarebbero tutte del luogo. Un sospetto è stato arrestato e alcuni testimoni vengono sentiti dalle autorità per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Questa sparatoria è solo l'ultimo di una serie di violenze accadute nella città messicana,in questo periodo meta balneare. Nei giorni scorsi le autorità hanno lanciato un'operazione di sicurezza in vista della stagione turistica(Di lunedì 22 luglio 2019)