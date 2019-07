Sic Venezia 2019 cortometraggi italiani in concorso

Caldo Venezia : oggi e domani previsto disagio fiSico intenso : La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro meteorologico di Teolo dell’Arpav, informa che l’Anticiclone subtropicale africano è in estensione verso le nostre latitudini e darà inizio alla prima ondata di calore. Le previsioni per giovedì domani, giovedì 27 giugno, la situazione di disagio fisico, prevalentemente intenso, si estenderà a tutte le zone della regione, comprese quelle montane. La ...

Grandi navi Venezia - Toninelli boccia l’idea della Lega : “Criticità su Sicurezza”. Allo studio due possibili soluzioni : Il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha effettuato un sopralluogo a Venezia e in Laguna per verificare di persona le soluzioni possibili del problema della Grandi navi. E ha dichiarato che sono solo due: far attraccare le navi nel porto di Chioggia o realizzare un terminal alla bocca di porto del Lido, in zona San Nicolò. Ha bocciato in modo netto, la soluzione caldeggiata dal ministro Matteo Salvini, dal governatore Luca Zaia e ...

Smog - in Ue 203 navi da crociera inquinano più di tutte le auto : Venezia e Civitavecchia tra le 4 città più intosSicate in Europa : Duecentotré navi da crociera che hanno navigato per i mari europei nel 2017 hanno inquinato più dei 260 milioni di auto che circolano nell’Unione Europea. E tra le 50 città più inquinate d’Europa per i fumi tossici emessi dal turismo di lusso dei giganti dei mari, dieci sono italiane: anzi, al terzo posto assoluto c’è Venezia, preceduta solo da Barcellona e Palma di Maiorca. E l’Italia è, insieme alla Spagna, il paese europeo più ...

Incidente tra nave da crociera e battello a Venezia - Procura indaga per inosservanza Sicurezza : La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo contro ignoti in seguito all'Incidente che ha coinvolto la nave da crociera Opera di Msc e un battello turistico nel canale della Giudecca. Il reato ipotizzato al momento è di inosservanza delle norme sulla sicurezza. Non si procede ancora per lesioni, dal momento che nessuna delle 4 passeggere ferite ha presentato querela. Sequestrati i sistemi movimento.

Incidente Venezia - la pSicoterapeuta : “Può lasciare segni di stress post traumatico” : Secondo Isabel Fernandez, psicoterapeuta e presidente associazione Emdr Italia, un evento improbabile, anche se non ha conseguenze drammatiche, può creare un trauma più intenso rispetto ad uno con maggiori effetti negativi ma considerato possibile: per tale motivo la scena della nave da crociera che avanza verso Venezia senza controllo “può lasciare segni di stress post traumatico nelle persone che lo hanno vissuto in diretta“, ...

Incidente Venezia - Codacons : “Esposto per attentato alla Sicurezza dei trasporti” : “La Procura della Repubblica di Venezia dovrà aprire una indagine per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti“: lo chiede il Codacons annunciando che “presenterà domani un esposto alla magistratura in merito all’Incidente avvenuto oggi tra una nave da crociera e un battello turistico“. ”Si tratta dell’ennesimo Incidente tra grandi imbarcazioni che si registra a Venezia, e che poteva avere ...

Incidente tra navi a Venezia : il prefetto convoca il comitato di Sicurezza : Il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, ha convocato il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alle 16 odierne per fare il punto sull’Incidente di questa mattina con la nave da crociera. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è in contatto costante. Erano le 8:36 quando una nave Msc ha urtato una imbarcazione turistica ormeggiata, andando poi a sbattere sulla banchina del Molo San Basilio, nel canale ...