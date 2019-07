Fonte : Blastingnews

(Di sabato 20 luglio 2019) Il cantiere delleresta sempre aperto e questo appare particolarmente vero in un momento come questo, nel quale si stanno gettando le basi per la prossima manovra. La legge di bilanciosarà ufficialmente discussa a partire da settembre, ma è chiaro che in queste settimane si stanno delineando i criteri per la sua impostazione generale. In tal senso, appaiono particolarmente significative le dichiarazioni rilasciate in settimana dal Sottosegretario Claudiodurante un'intervista nella quale si sono toccate anche le dinamiche del sistemastico. Manovra: dal Governo si manifesta l'intenzione di proseguire con le riforme del sistema previdenziale Dopo l'avvio della100 in temastico, si continuerà a lavorare in merito all'estensione della flessibilità previdenziale. Gli obiettivi del Governo gialloverde restano principalmente due: l'avvio ...

Linkiesta : Più debito pubblico, più pensioni nel welfare, zero formazione, ricerca e innovazione. Finalmente abbiamo deciso co… - ste_calic : Pensioni: Quota 41 per tutti, ma secondo Durigon nel 2020 'priorità a opzione donna' - notizieoggi24 : Pensioni Quota 100, platea ridotta per il 2020. Risparmi fino a 2 miliardi #Quota100 -