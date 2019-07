Mondiali Scherma 2019 – Sciabola femminile | eliminata anche Rossella Gregorio | ai quarti

Fonte : sportfair

(Di sabato 20 luglio 2019) Niente da fare per l’atleta italiana negli ottavi di finale di, l’ungherese Marton si impone 15-8 Esce di scenal’ultima italiana rimasta in corsa nel tabellone diaidi, in corso di svolgimento a Budapest.infatti non riesce ad avere la meglio sull’ungherese Anna Marton, riuscita a qualificarsi aidi finale con il punteggio di 15-8. Dopo un avvio di match equilibrato, sul risultato di 8-7 in proprio favore la campana subisce un parziale di 8 punti che non le lascia scampo, obbligandola alla sconfitta.L'articolo, aici va la Marton SPORTFAIR.

