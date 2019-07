Juventus-Tottenham | nella probabile formazione di Sarri c' è Rabiot | dubbi sul centravanti

Probabili formazioni Juventus Tottenham/ Diretta tv - Pjanic confermato regista - ICC - : Probabili formazioni Juventus Tottenham: Diretta tv, le scelte dei due allenatori per la partita di International Champions Cup 2019 a Singapore.

Juventus - ci sarebbe un'intesa di massima con Zaniolo che non gradirebbe il Tottenham : La Juventus, dopo l'acquisto di De Ligt, continua a sondare il mercato alla ricerca di altri calciatori che siano in grado di migliorare l'organico a disposizione di Sarri. Prima, però, sarà necessario occuparsi del capitolo cessioni per fare cassa: attualmente sulla lista dei partenti figurerebbe Joao Cancelo, anche se la valutazione bianconera di 60 milioni di euro starebbe ostacolando le trattative con le società interessate, tra le quali ci ...

Amichevole Juventus-Tottenham in tv su Sportitalia domenica 21 luglio : La Juventus, dopo il ritiro alla Continassa, sarà impegnata nella tournée in Asia. La prima delle amichevoli estive dei bianconeri sarà contro il Tottenham. La squadra di Maurizio Sarri scenderà in campo per l’International Champions Cup, che la porterà ad affrontare anche Inter e Atlético Madrid nelle prossime settimane. La partita contro gli Spurs verrà disputato a Singapore domenica 21 luglio 2019 alle ore 13.30. I tifosi della 'Vecchia ...

Amichevoli estive Juventus : raduno tra 8 e 10 luglio - primo test con il Tottenham : La Juventus ha presentato ufficialmente Maurizio Sarri qualche giorno fa. Il tecnico napoletano sarà a lavoro tra un paio di settimane, dopo una breve vacanza con la famiglia. Il raduno della squadra sarà alla Continassa tra l’8 e il 10 luglio 2019. Inizialmente, però, saranno assenti i reduci della Copa America, ai quali verrà concesso il rientro più tardi, visto che attualmente sono impegnati con le loro nazionali in Brasile. I bianconeri ...

Tuttosport : la Juventus per Rabiot avrebbe battuto concorrenza di United e Tottenham : Ufficializzato e presentato Maurizio Sarri, è tempo per la Juventus di pensare al mercato. Lo stesso tecnico toscano, durante la conferenza stampa di presentazione, ha sottolineato come potrebbe puntare su alcuni giocatori che quest'anno hanno deluso abbastanza le aspettative, nello specifico su Dybala e Douglas Costa. Saranno in ogni caso necessarie alcune cessioni pesanti, per finanziare il mercato in entrata. Non servirà un esborso economico ...

Juventus - piace Andersen. Non solo Tottenham - c’è la fila per il danese : Juventus tra le pretendenti per Andersen. Il centrale della Sampdoria piace a molti dei principali top-club europei. E’ notizia di ieri l’interessamento del Tottenham per il classe ’96 danese. In Inghilterra, però, il blucerchiato fa gola anche all’Arsenal, alla ricerca di un difensore giovane e di valore. Juventus, Andersen nel mirino. Occhio alle inglesi La […] More

Juventus - i bianconeri sfidano sul mercato il Tottenham per Ndombele (RUMORS) : Ufficializzato Maurizio Sarri, è tempo per la Juventus di lavorare sul mercato con l'obiettivo di allestire una rosa funzionale al gioco offensivo che ha in mente il tecnico toscano. Le esigenze principali della Juventus riguardano sicuramente la difesa: definito l'acquisto di Demiral dal Sassuolo per 15 milioni di euro, è in arrivo un grande centrale. A tal proposito, sono diversi i nomi che interessano alla dirigenza bianconera. Piacciono ...

Mercato Juventus - acquisto dal Tottenham? Il calciatore ha detto si : Mercato Juventus – La società bianconera ha intenzione di rinforzare ulteriormente la rosa da mettere a disposizione del nuovo tecnico bianconero. Negli ultimi giorni si è parlato del possibile addio di João Cancelo ai bianconeri, col Manchester City sempre più convinto di puntare sul portoghese. Visto il possibile addio, Paratici è già a lavoro per trovare […] More

Calciomercato Juventus – Sfuma il colpo Ndonbele : il centrocampista è ad un passo dal Tottenham : Il Tottenham anticipa tutti per Tanguy Ndombele: a giorni l’accordo con il Lione, battuta anche la concorrenza della Juventus In attesa dell’arrivo di Maurizio Sarri in panchina, il mercato della Juventus vive una fase di stallo. I bianconeri, sempre pronti ad anticipare la concorrenza e a muoversi con velocità e decisione sul mercato, quest’anno, complice l’addio di Allegri, dovranno ‘mettersi in coda’ ai ...