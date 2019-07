ATP Umago – Caruso in semifinale | Bagnis asfaltato in due set

sportfair

(Di sabato 20 luglio 2019)sorride in Croazia: staccato il pass per ladel torneo ATP diOttima prestazione di Salvatoreal torneo ATP di: il tennista italiano, numero 125 del ranking AT P ha staccato il pass per le semifinali del torneo in corso sui campi in terra battuto della città croata.ha eliminato in due set, in un’ora e 20 minuti di gioco il rivale, col punteggio di 4-6, 0-6. Inl’azzurro dovrà fare i conti con LajovicL'articolo ATPinin due set SPORTFAIR.

