As | Guardiola ha deciso che saranno i calciatori a scegliere il proprio capitano

(Di sabato 20 luglio 2019) Poche dichiarazioni di Pepriportate da As fanno però capire che non sono tutte rose in casa City. La squadra necessita di un difensore centrale, ma, come ha detto il tecnico,non si sa se si troverà la figura giusta e se la società sarà disposta a investire. Frecciatina invece per la sua ex squadra alla domanda su come giudica Harry Maguire, centrale di Leicester, che è tra gli obiettivi della City “So che ad alcuni club come il Bayern piace parlare molto di Sané ma, in generale, non parlo mai di giocatori di altri club” Democrazia o autogestione invece per quanto riguarda la scelta del, Pep ha infattichegli stessiad eleggere illeader “Devonoil loro, sarà il portavoce dei giocatori davanti a me e al club, il potere appartiene ai giocatori e dovremo accettare ciò che ...

