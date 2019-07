APOLLO 11 | 50 ANNI FA SBARCO SULLA LUNA Perché la missione spaziale si chiama così

Edoardo Bennato ‘Luna’ 50 anni dopo l’APOLLO 11 : https://youtu.be/X4I5ezGmazQ 50 anni fa, il 20 luglio, tutto il mondo era unito nel guardare la diretta del primo uomo che metteva il piede sulla luna. Fu un momento di magia totale.Ma accadde veramente? In questi anni tanti sostengono, anche dei film, che fu un falso clamoroso argomentando con varie prove. Non esisteva una pellicola in grado di fare foto in quell’atmosfera. La bandiera che non sventolava. Le ombre che sono proiettate ...

Missione spaziale APOLLO 11 - 50 anni dopo si pensa alle colonie galattiche : come sarebbe vivere su Titano ed Encelado - lune di Saturno : Oggi tutto il mondo festeggia la celebre Missione Apollo 11, l’impresa che portò il primo uomo a calpestare il suolo lunare. Da quello storico 20 luglio del 1969, la corsa alla luna è più accesa che mai e la NASA punta a tornarci entro il 2024 con il programma Artemis e questa volta con l’intento di stabilire una presenza permanente che possa poi favorire il viaggio spaziale verso Marte. Il nostro unico satellite naturale è il primo mondo ...

Luna - 50 anni fa lo sbarco. Le immagini della missione dell’APOLLO 11 che cambiò la storia : Alle 22.17 italiane del 20 luglio 1969 l’Apollo 11 portava a termine la prima parte della missione: il modulo Lunare toccava il suolo e alle 4.56 il comandante Neil Armstrong diventava il primo uomo a toccare il suolo Lunare. Lo seguì a breve il collega Buzz Aldrin, mentre Mike Collins è rimasto in orbita ad aspettare i colleghi per riportarli a Terra. Quella missione memorabile, durata 21 ore e 36 minuti, ha riportato a Terra le prime rocce ...

Missione spaziale APOLLO 11/ 50 anni dallo sbarco sulla Luna : quando ci torneremo? : Missione spaziale Apollo 11, si festeggiano i 50 anni dallo sbarco sulla Luna: ma quando torneremo sul nostro satellite? Forse nel 2024…

Luna - 50 anni fa lo sbarco – Le cose che non sapete (davvero) sulla missione dell’APOLLO 11 : Per Neil Armstrong, Mike Collins e Buzz Aldrin, il viaggio verso la Luna iniziò negli alloggi dell’equipaggio, quando i tecnici della Nasa collegarono i caschi alle loro tute isolandoli dal mondo esterno. Era l’alba del 16 luglio 1969. Saliti con l’ascensore lungo i 97 metri di altezza del razzo Saturn V, gli astronauti si lasciarono scivolare attraverso il portello del modulo di comando dell’Apollo 11, denominato Columbia. Armstrong sedeva a ...

50 anni dallo sbarco sulla Luna - cos’è successo durante il primo allunaggio dell’APOLLO 11 : Era il 20 luglio 1969, erano le 20:17:40 in Italia, quando Armstrong e Aldrin atterrarono sul suolo Lunare: l'Eagle ha raggiunto la Luna, missione completa. Vediamo insieme cos'è successo negli ultimi prima dell'alLunaggio avvenuto 50 anni fa e quali sono stati gli imprevisti che hanno rischiato di far saltare la missione Apollo 11.Continua a leggere

Accadde oggi : 50 anni fa la Missione APOLLO 11 e lo Sbarco sulla Luna : Alle 22:17 del 20 luglio 1969 l’astronauta NASA Neil Armstrong ha compiuto un “piccolo” passo con il quale ha lasciato il modulo spaziale “Eagle” e ha messo piede sulla Luna. La Missione ripaga gli Stati Uniti dei primi insuccessi nella corsa alla spazio che, con lo Sputnik e con Gagarin, avevano visto la prevalenza dei sovietici. L’equipaggio dell’Apollo 11 ha lasciato sul satellite una targa di acciaio ...

Missione Spaziale APOLLO 11 - la cronaca dello sbarco sulla luna : cosa successe 50 anni fa : 50 anni fa la NASA portava a compimento una Missione che sarebbe diventata epica: il primo sbarco dell’uomo sulla luna. Per arrivare lì, gli astronauti Neil Armstrong, Edward “Buzz” Aldrin e Michael Collins (che però rimase in orbita intorno alla luna e non mise piede sulla sua superficie) furono lanciati a bordo di quello che allora era il razzo più alto e più potente mai fatto decollare. Il Saturn V era un gigante con i suoi 110 metri di ...

Missione spaziale APOLLO 11 - la Bolaffi celebra il 50° anniversario dello sbarco sulla luna con i cosmogrammi e il collezionismo [GALLERY] : Mancano poche ore e poi potremo celebrare il 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla luna. In tutto il mondo sono tantissime le iniziative per festeggiare il ricordo di quella storica impresa e in Italia, precisamente a Torino, c’è un modo molto particolare: il collezionismo spaziale. Lorenzo Dellavalle, presidente di Bolaffi, ha raccontato di come, da storici esperti di francobolli, siano riusciti prima a scoprire l’esistenza ...

Luca Parmitano è pronto per la missione Beyond nel giorno dell’anniversario dell’APOLLO 11 e sogna già la luna : Luca Parmitano è pronto a tornare per la seconda volta nello spazio con una missione che parla di già solo con il suo nome, Beyond (Oltre), e che guarda molto lontano, verso la luna e Marte. “Sono un astronauta e ho ancora molti anni da dedicare alla mia attività. Credo che non ci sia nulla di male a sognare di andare sulla luna, e oltre“, dice l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e tenente colonnello ...

Missione spaziale APOLLO 11 - dopo 50 anni la NASA vuole tornare di nuovo sulla luna : i segreti del programma Artemis : 50 anni dopo la grande impresa della Missione Apollo 11, la NASA vuole riportare l’uomo sulla superficie lunare con il programma Artemis, ma questa volta per sviluppare una presenza permanente sul satellite. Il nome del programma deriva da Artemis, dea greca della luna e sorella gemella di Apollo. Nome per niente affidato alla casualità, dunque. Il programma Artemis è la rinominazione di diverse precedenti attività che la NASA stava già ...

50° anniversario dell’allunaggio : l’immagine di Neil Armstrong sarà proiettata sulla Mole Antonelliana per celebrare la missione dell’APOLLO 11 : L’astronauta Neil Amstrong che passeggia sul suolo lunare, l’anno in cui ciò è avvenuto, il 1969, e il nome della missione spaziale che ha portato per la prima volta l’uomo a mettere piede sul nostro satellite, l’Apollo 11. Un’immagine, una data e un nome che, da domani sera fino a notte fonda, compariranno sulla Mole Antonelliana colorata di blu. Così la Città di Torino, in collaborazione con Iren, celebrerà il ...

Missione spaziale APOLLO 11/ Video - allunaggio finto? Teorie complotto 50 anni dopo : Missione spaziale Apollo 11: a cinquant'anni dall'allunaggio c'è chi ancora non ci crede. Le Teorie del complotto vanno avanti anche dopo le smentite.

Missione APOLLO 11 : dagli astronauti ai “terrestri” - 50 anni di innovazioni dalla Luna : (di Francesco Maggi) – L’evoluzione dei voli aerospaziali che 50 anni fa ci ha portato sulla Luna non solo ha permesso all’umanità di arrivare a un traguardo inimmaginabile, ma ha contribuito a tante innovazioni e scoperte in campo medico che dagli astronauti sono arrivate a noi ‘terrestri‘. Dall’alimentazione, integratori e micronutrienti, alle tecnologie per lo sviluppo di dispositivi cardiaci e uditivi, ...