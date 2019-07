Redmi 7A arriva in Italia alla conquista della fascia bassa | però con un prezzo alto

La LineageOS arriva su Redmi K20 Pro e diversi smartphone Samsung - mentre i Google Pixel 3A ricevono la TWRP ufficiale : diversi smartphone hanno ricevuto il porting non ufficiale della LineageOS basata su Android 9 Pie, mentre la strada del modding per i Google Pixel 3A è spianata grazie alla TWRP ufficiale. L'articolo La LineageOS arriva su Redmi K20 Pro e diversi smartphone Samsung, mentre i Google Pixel 3A ricevono la TWRP ufficiale proviene da TuttoAndroid.

La funzione Sky Replacement di Xiaomi Mi CC9 arriva nella serie Redmi K20 : Lo scorso maggio Xiaomi ha aggiunto una funzione denominata "Sky Replacement" nella versione beta dell'interfaccia MIUI che permetteva di modificare il cielo presente nelle foto scegliendo un filtro da una serie di preset. Lu Weibing, General Manager di Redmi, ha annunciato oggi con un post su Weibo che ora questa opzione è disponibile anche sulla serie Redmi K20. L'articolo La funzione Sky Replacement di Xiaomi Mi CC9 arriva nella serie Redmi ...

OPPO Reno Z arriva in Olanda a 349 euro mentre Redmi e Black Shark confermano di lavorare a smartphone 5G : Al momento OPPO Reno Z è disponibile soltanto in Cina ma la prossima settimana lo smartphone sbarcherà finalmente anche nel Vecchio Continente L'articolo OPPO Reno Z arriva in Olanda a 349 euro mentre Redmi e Black Shark confermano di lavorare a smartphone 5G proviene da TuttoAndroid.

Le Xiaomi Mi TV 4S e 4A arrivano in Europa; Redmi 7A potrebbe anticiparle a un prezzaccio : Sbarcano finalmente in Europa le Xiaomi Mi TV in versione 4S e 4A da 32, 43 e 55 pollici. E nel frattempo si vocifera di un possibile arrivo, quello di Redmi 7A che potrebbe approdare sul mercato europeo a un prezzo super. L'articolo Le Xiaomi Mi TV 4S e 4A arrivano in Europa; Redmi 7A potrebbe anticiparle a un prezzaccio proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9T è ufficiale : l’alter ego di Redmi K20 arriva in Italia a partire da 329 euro : Xiaomi Mi 9T arriva ufficialmente in Italia con scheda tecnica senza lacune e fotocamera anteriore a scomparsa a partire da 329 euro. L'articolo Xiaomi Mi 9T è ufficiale: l’alter ego di Redmi K20 arriva in Italia a partire da 329 euro proviene da TuttoAndroid.