In corsia c’è la luce del mondo | quando Mattia Torre raccontava la “Linea

(Di venerdì 19 luglio 2019) La diagnosi di cancro. Il ricovero. Il reparto dove si lotta per la vita. E la scoperta di un’umanità fantastica. In questa intervista l'autore scomparso spiegava come era nato il progetto sulla serie tv Addio, ci mancherai tanto, ci eri indispensabile"

