Harry Styles ne La Sirenetta sarà il Principe Eric | le prime indiscrezioni

optimaitalia

(Di venerdì 19 luglio 2019)ne La? Forse. Dopo l'ufficializzazione di Halle Bailey nei panni di Ariel nel remake del live-action, si attendono comunicazioni ufficiali sul ruolo del, alla data odierna ancora da assegnare.degli One Direction ha sostenuto il provino, questo è certo. Negli ultimi giorni girano sul webche lo vedrebbero già a buon punto del processo di selezione e in effetti assicurarsi un volto conosciuto in tutto il mondo comepotrebbe rappresentare un bell'incentivo alla visione de La, almeno per tutti i fan degli One Direction sparsi per il mondo.Non è ancora detta l'ultima parola.sembra avere tutte le carte in regola per calarsi nei panni del belma si attendono conferme da parte di Disney che per il remake vorrebbe puntare molto sulla parte musicale. Da qui la deduzione che avere ...

xniallsjoy : RT @chevitaorribile: Non voglio destare scompiglio ma lo avete sentito che Harry Styles ha fatto l’audizione per essere Eric nel live actio… - e_Elps : RT @chevitaorribile: Non voglio destare scompiglio ma lo avete sentito che Harry Styles ha fatto l’audizione per essere Eric nel live actio… - piccolavstella : RT @chevitaorribile: Non voglio destare scompiglio ma lo avete sentito che Harry Styles ha fatto l’audizione per essere Eric nel live actio… -