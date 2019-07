Fermato mentre è in bicicletta | spara ad un Carabiniere

Avola - travolta da un’auto mentre cammina per strada! Roberta muore a 21 anni - Fermato un 19enne : travolta e uccisa da un'auto mentre camminava tranquillamente per strada. È morta così Roberta Racioppo, 21 anni di Avola, in provincia di Siracusa, ennesima vittima di incidente stradale in Italia. È successo la notte scorsa, intorno alle 3, nella zona di Mare Vecchio, in contrada Zuccara, cuore della Movida del piccolo centro siciliano: la ragazza stava passeggiando quando per cause che sono ancora in corso di accertamenti, una Ford Fiesta ...