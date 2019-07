Bimba di pochi mesi ha la febbre alta e per far scendere la temperatura viene messa in

baritalianews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Una bambina aveva laed era in casa con il fidanzato della mamma. Il ragazzo, di 21 anni, sapendo che serviva unmolto bassa per farlaalla piccola, l’hanel freezer. La bambina di dieciè rimasta ustionata quando la sua pelle delicatissima è entrata a contatto con il ghiaccio del freezer. Il ragazzo, durante il processo a suo carico, ha spiegato di aver preso quella decisione perché gli sembrava l’unica più giusta, infatti, ha raccontato di non sentirsi in grado di farle il bagnetto perché temeva potesse affogare e, in ogni caso, ha raccontato che la porta del freezer l’ha lasciata aperta. Per fortuna il tribunale ha deciso di affidare la bambina alla nonna. L'articolodiha lae per farlain freezer, cosa accade è terribile proda Baritalia News.

