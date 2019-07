Alaphilippe vince la crono e allunga in testa al Tour dìde France

Tour de France 2019 - Julian Alaphilippe può vincerlo? Mai una top30 in carriera! Tourmalet decisivo : Ieri sera ci chiedevamo se Julian Alaphilippe sarebbe riuscito a conservare la maglia gialla dall’assalto di Geraint Thomas. Di natura ben diversa il dubbio odierno: il transalpino può davvero vincere il Tour de France 2019? La prova di forza odierna nella cronometro ha strabiliato. Che il Francese potesse difendersi in una prova contro il tempo con un percorso ondulato e tortuoso poteva starci, ma il risultato finale è andato ben oltre le ...

Tour de France 2019 - risultato e classifica della tredicesima tappa Pau-Pau : straordinario Julian Alaphilippe - vince la cronometro e allunga in classifica : Stratosferico Julian Alaphilippe che ha vinto la cronometro di Pau, allungando ancora di più in classifica. In seconda posizione il favorito della vigilia Geraint Thomas. A chiudere il podio dell’attesissima tredicesima tappa del Tour de France 2019 Thomas De Gent. Ordine d’arrivo Pau-Pau 1 Julian Alaphilippe 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 00H 35′ 00” – – – 2 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 00H 35′ ...

Tour de France – Julian Alaphilippe vince la cronometro di Pau e resta in giallo : che stoccata del ‘Moschettiere’! : Julian Alaphilippe vince la cronometro di Paul e mantiene la maglia gialla: tempo strepitoso del Francese che chiude la 13ª Tappa del Tour de France in 35’00” È tempo di andare veloci, ogni secondo conta. La 13ª tappa del Tour de France ha visto i ciclisti impegnati nella cronometro di Pau, 27.2 chilometri quasi totalmente pianeggianti, in grado di favorire le alte velocità alla ricerca del miglior tempo possibile. Ad imporsi ...

Sui Pirenei vince Simon Yates - Alaphilippe ancora in giallo : Nella prima tappa pirenaica trionfa Simon Yates. Tutti insieme all'arrivo, staccati di oltre 9 minuti, i "big" del Tour

Tour de France : Caleb Ewan vince a Tolosa - Alaphilippe ancora in maglia gialla : Un entusiasmante sprint con Caleb Ewan davanti a Dylan Groenewegen per una manciata di centimetri ha fatto calare il sipario sulla prima metà del Tour de France, quella più adatta a velocisti e finisseur. La tappa numero undici non ha offerto particolari spunti prima dei chilometri finali, se non alcune cadute che hanno provocato anche il ritiro di Niki Terpstra. Groenewegen si è poi visto rimontare da Ewan sul rettilineo conclusivo e il ...

Tour de France 2019 - risultato e classifica dell’undicesima tappa Albi-Toulouse : Caleb Ewan vince al fotofinish su Groenewegen. Alaphilippe conserva la maglia gialla : Ennesima tappa decisa al fotofinish in questo Tour de France 2019, il vincitore è stato Caleb Ewan. Il velocista australiano ha avuto la meglio su Dylan Groenewegen di pochissimi centimetri. Terzo ha chiuso Elia Viviani, dietro di lui la maglia verde di Peter Sagan. Ordine d’arrivo Albi-Toulouse 1 Caleb Ewan 161 LOTTO SOUDAL 03H 51′ 26” – B : 10” – 2 DYLAN GROENEWEGEN 84 TEAM JUMBO – VISMA 03H 51′ ...

Impey vince la nona tappa al tour - Alaphilippe conserva la maglia gialla : Daryl Impey ha vinto la nona tappa dell'edizione numero 106 del tour de France, la Saint-Etienne - Brioude di 170,5 chilometri

Tour de France 2019 - risultato ottava tappa : fuga vincente di De Gendt - Alaphilippe si riprende la maglia gialla - Nibali alla deriva : L’ottava tappa del Tour de France 2019 era sulla carta una delle frazioni più insidiose di questa 106ma edizione e così è stata, con grandi emozioni e capovolgimenti di fronte nel finale. L’assoluto protagonista dei 200 km da Mâcon a Saint-Étienne è il belga Thomas De Gendt, che conquista il successo dopo una fuga partita dal primo chilometro di corsa. Alle sue spalle si piazzano i Francesi Thibaut Pinot, il migliore dei big, e Julian ...

‘La Fagiané di Magrini’ : “Alaphilippe sulle orme di Bettini. Nibali ci sarà al momento giusto. Il Tour si vincerà sulle Alpi e si perderà sui Pirenei” : Dopo il successo del Giro d’Italia, Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Tour de France 2019 con “La Fagiané”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. TERZA TAPPA Tour DE FRANCE 2019 ALAPHILIPPE: UN NUMERO DA CAMPIONE Avevo previsto la vittoria di Alaphilippe, ha fatto un numero. E’ stato bravissimo, è partito secco. E’ stato bravo anche a tenere dopo, perché non era ...

Julian Alaphilippe dà spettacolo e vince la terza tappa del Tour de France : Alla terza giornata di Tour de France Julian Alaphilippe si è preso tutto il palcoscenico. In una tappa caratterizzata da una sequenza di brevi salite molto impegnative negli ultimi 50 km, il corridore Francese ha deciso di non attendere la rampa finale di Epernay ma di giocare d’anticipo. Alaphilippe ha fatto il vuoto su un duro strappo a 16 km dall’arrivo ed ha pedalato verso il successo di tappa e la maglia gialla, con il gruppo, ormai ...

Giro del Delfinato - Julian Alaphilippe finisce sull’erba e poi vince la sesta tappa : La sesta tappa del Giro del Delfinato ha regalato un bel finale per il successo di giornata senza però accendere la corsa tra gli uomini di classifica. Il percorso con ben otto Gpm, di cui uno di seconda categoria a pochi chilometri dall’arrivo, poteva far immaginare un po’ di bagarre per la maglia gialla, ma i pretendenti al successo finale sono rimasti tranquilli e in attesa delle ultime due tappe. La corsa è stata così incentrata su una fuga ...