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Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 12 | 30 Viabilità 18 LUGLIO 2019 ORE 12:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 12:30 (Di giovedì 18 luglio 2019) Viabilità 18 LUGLIO 2019 ORE 12:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO L’INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SULL’A1 Roma-NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL KM 579 ATTUALMENTE IL TRAFFICO E SCORREVOLE SUL TRATTO INTERESSATO PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E TUSCOLANA RALLENTAMENTI ANCHE SULL’A24 Roma-TERAMO TRA VICOVARO E CARSOLI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SULLA CASSI CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA SOTRTA, E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE, SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA PONTINA UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ED IN SENSO OPPOSTO TROVIAMO RALLENTAMENTI PER CURIOSI TRA VIA PRARICA DI MARE E CASTEL RomaNO, PROSEGUENDO SULLA PONTINA VI SONO CODE PER TRAFFIO INTENSO ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE DI ...
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