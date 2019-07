Trezeguet ubriaco – Spuntano le parole verso gli agenti

forzazzurri

(Di giovedì 18 luglio 2019) David– Il fatto quotidiano riporta l’episodio riguardante l’ex attaccante della Juventus.– Il francese ha insultato anche gliche lo hanno fermato. I fatti “Pezzenti, poveracci, non guadagnate nemmeno duemila euro“: così Davidha apostrofato i poliziotti che lo hanno fermato ieri sera mercoledì 17 luglio, mentre guidava il suo Suv in via Po, a Torino. L’ex attaccante della Juve aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge e per questo è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza e gli è stata ritirata la patente. In un primo momento, come riporta la Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore si è rifiutato di fare l’alcol test. Passato un po’ di tempo, quando si è deciso a farlo, i valori erano di ben tre volte oltre quelli consentiti. Ed è stato proprio nel momento in cui gli ...

