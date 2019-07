Temptation Island 2019 Video | Andrea e Jessica le parole non dette

UOMINI E DONNE/ Barbara De Santi vs fidanzate Temptation Island "Mah!" - Trono Over - : UOMINI e DONNE, news Trono Over: Barbara De Santi commenta su Instagram le vicende di alcune fidanzate a Temptation Island.

Temptation Island - Barbara De Santi tuona : “Muto che parla a sordo” - l’attacco : Barbara De Santi, su Instagram tanti apprezzamenti per la Dama di Uomini e Donne Over Barbara De Santi è sempre stata un personaggio di spicco del Trono Over di Uomini e Donne sebbene da quando è rientrata in trasmissione non sia più la stessa di un tempo: avrete senz’altro notato che è stata molto più […] L'articolo Temptation Island, Barbara De Santi tuona: “Muto che parla a sordo”, l’attacco proviene da Gossip e ...

Temptation Island : Katia e Sabrina criticate da Barbara De Santi : Katia e Sabrina di Temptation Island 2019 nel mirino di Barbara De Santi In queste prime quattro puntate della sesta edizione di Temptation Island, Katia Fanelli e Sabrina Martinengo hanno fatto molto discutere i numerosi spettatori a casa per via di alcuni atteggiamenti avuti nei confronti dei rispettivi fidanzati. E anche la dama del Trono Over di Uomini e Donne, Barbara De Santi ha espresso un parere negativo sulle due protagoniste del ...

Temptation Island - Filippo Bisciglia ammette 'Mi sono commosso durante un falò di coppia' : Filippo Bisciglia anche quest'anno ha saputo farsi apprezzare nella conduzione del reality estivo targato Canale 5 Temptation Island arrivando addirittura a sciogliersi in lacrime davanti ad una delle coppie protagoniste durante un falò di confronto. Non sappiamo ancora quale sia questa coppia, ma è stato lui stesso a rivelarlo durante una lunga intervista al settimanale F dove, oltre a ribadire il legame con il programma di Maria De Filippi, ha ...

Gossip Temptation Island : Jessica e Alessandro avrebbero smesso di frequentarsi : La quarta puntata di Temptation Island, trasmessa su Canale 5 lunedì 15 luglio, ha sancito la rottura tra Andrea Filomena e Jessica Battistello. Durante il falò di confronto richiesto dal fidanzato, la coppia ha parlato del comportamento di lei che, a pochi giorni dall'inizio delle riprese, ha perso la testa per il single Alessandro Zarino. La discussione però si è soffermata anche sui precedenti dei due giovani, richiamando alla memoria la ...

Ascolti tv - dati auditel lunedì 15 luglio vince Temptation Island : Ascolti tv, prime time I falò in riva al mare, i tormenti amorosi delle diverse coppie, l’inappuntabile Filippo Bisciglia, il caldo estivo tutto ha contribuito al successo in prima serata di Temptation Island 2019 su Canale 5 che avvicinandosi al gran finale stravince il confronto televisivo con 3.953.000 spettatori pari al 23.3% di share. Al secondo posto su Rai1 Parigi a tutti i costi, visto da 2.943.000 spettatori con il 14.1% di share. ...

Temptation Island 2019 - Cristina Incorvaia e David Scarantino si sono lasciati? : Ieri sera, al termine della quarta puntata di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, Cristina Incorvaia e David Scarantino, la coppia proveniente dal Trono Over di Uomini e Donne, hanno avuto un poco emozionante falò di confronto finale al termine del quale la coppia ha deciso di lasciare insieme il resort Is Morus Relais.Durante la propria esperienza a Temptation Island, Cristina aveva particolarmente ...

Temptation Island - Raffaella Mennoia : “Successe un po’ di cose nei giorni precedenti!” : Anticipazioni Temptation Island, Raffaella Mennoia d’accordo col pubblico Raffaella Mennoia è la fonte principale delle anticipazioni su Temptation Island di oggi: su Instagram infatti l’autrice del programma di Canale 5 ha prima ringraziato i telespettatori di ieri – il reality show ha confermato i 4 milioni con una percentuale di oltre il 23% di share […] L'articolo Temptation Island, Raffaella Mennoia: “Successe ...