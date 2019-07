Salvini | “Non parlo di fantasie”  E Conte lo sfida ancora |  “Vado io in Aula al suo posto”

Savoini - Salvini insiste : “Non riferisco in Aula su fantasie” : L’affondo di Delrio: “Non è una facoltà del ministro, ma un dovere. Ha trovato il tempo di visitare un gattile, potrebbe trovarne un po’ anche per il Parlamento”

Fondi russi alla Lega - Salvini : “Non sono coinvolto - io mi occupo di vita reale”. Di Maio : “Non svii attenzione - vada in Aula” : Il M5s vuole una commissione di inchiesta su Fondi ai partiti. Il Pd gli chiede di presentarsi in Aula a riferire sul caso e anche Giuseppe Conte ritiene sia la strada giusta. Matteo Salvini continua a tenersi lontano dal fuoco, dal caso della trattativa condotta da Gianluca Savoini sui presunti 65 milioni che dalla russia sarebbero dovuti arrivare alla Lega prima delle europee del 26 maggio. “Non c’è nulla su cui possa essere ...

Caso Russia-Lega - Salvini : “Non devo spiegare niente” : Nel giorno in cui Gianluca Savoini sarà sentito dai pm di Milano in merito all'incontro segreto a cui ha partecipato il 18 ottobre dello scorso anno a Mosca, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini sembra aver ufficialmente sposato la politica del silenzio, piuttosto insolito per uno loquace come lui, sempre pronto a dedicare intere ore di dirette per qualsiasi cosa lo riguardi.Eppure, ne danno conto questa mattina il Corriere della Sera e ...

Salvini incontra parti sociali : “Non voglio sostituirmi a nessuno”. Ma provoca M5s su rifiuti - Tav e salario minimo : Assediato dalle opposizioni e pressato dagli alleati di governo sulle richieste di chiarimento sul caso dei fondi dalla Russia, pure sconfessato da Palazzo Chigi sull’invito a Gianluca Savoini alla cena con Putin, Matteo Salvini prova a cambiar tema invitando al Viminale oltre 40 sigle e parti sociali, per un primo confronto in vista della prossima manovra. Un incontro già preannunciato negli scorsi giorni e fonte di attrito con il ...

Russia. Parla l’uomo che disse a Salvini : “Non partecipare all’incontro” : La questione dei fondi russi continua a tenere banco. Stavolta a Parlarne è l’ex vicepresidente di Confindustria Russia, Fabrizio Candoni. Nella sua intervista al Corriere della Sera e a La Stampa, dice di essere stato con Salvini a Mosca il giorno prima dell’incontro al Metropol e di avergli sconsigliato di partecipare. Lui e il vicepremier leghista sono amici da tempo, e racconta: “Abbiamo la casa a Pinzolo, i nostri figli ...

Manovra - Salvini incontra i sindacati al Viminale ma chiarisce : “Non voglio sostituirmi al premier” : “È l’inizio di un percorso” ma “non vogliamo sostituirci al presidente del Consiglio”. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini sta incontrando al Viminale le parti sociali in vista della legge di Bilancio che sarà impostata “fra luglio e agosto”, ma mette subito le cose in chiaro con i sindacati. “Vogliamo che la Manovra economica sia molto anticipata, vogliamo definirne i punti tra luglio e ...

Renzi contro Salvini : “Non sa cos’è legalità - se Lega ha chiesto soldi ai russi è alto tradimento” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, attacca Matteo Salvini e la Lega per la vicenda dei presunti fondi russi al Carroccio: "Se quei soldi uno che stava con Salvini li ha chiesti, questo è alto tradimento nei confronti del nostro paese". Parlando del ministro dell'Interno Renzi aggiunge: "Salvini non sa cos'è la Legalità".Continua a leggere

Nuovo San Siro - Salvini : “Non posso pensare all’abbattimento” : Dopo la presentazione da parte di Inter e Milan del progetto del Nuovo San Siro, che verrà abbattuto, è tornato a parlare dell’argomento il ministro dell’Interno Matteo Salvini nonché tifoso rossonero. Inter e Milan, presentato il progetto del Nuovo stadio: l’area sarà riqualificata [DETTAGLI] “Chiedo copia del progetto: ogni novità è la benvenuta, soprattutto se ci aiuta a gestire meglio anche la sicurezza, ma da ...

Damilano a Paragone : “Salvini capo del governo - voto su Diciotti inizio della vostra fine”. “Non è vero - parlano i fatti” : Confronto serrato a In Onda (La7) tra il senatore M5s, Gianluigi Paragone, e il direttore dell’Espresso, Marco Damilano, sulle ong e sul rapporto tra 5 Stelle e Lega nel governo Conte. governo, Spadafora: “Non mi dimetto e non mi scuso con Salvini. Il M5s sui diritti tiene la barra dritta” Paragone osserva che c’è una forma di ...

Governo - Spadafora : “Non mi dimetto e non mi scuso con Salvini. Il M5s sui diritti tiene la barra dritta” : Nessun passo indietro, al di là delle rivendicazioni di Matteo Salvini sulle sue dimissioni. Né intende scusarsi con il vicepresidente del Consiglio leghista, Vincenzo Spadafora, dopo lo scontro sul tema sessismo con il leader del Carroccio. “Scuse? Già detto, quello che mi sento di fare lo faccio, quello che non ho fatto non lo faccio. Dimissioni? Il capo politico del M5s ha chiuso la vicenda”. Violenza sulle ...

Scontro LegaM5S su Spadafora - Fico : “Non deve dimettersi - Salvini stia più attento al linguaggio” : Il presidente della Camera Roberto Fico è intervenuto in difesa del sottosegretario Vincenzo Spadafora, di cui Salvini ha chiesto le dimissioni: "È sottosegretario alla presidenza del Consiglio con la delega alle Pari opportunità, quindi quando interviene così pubblicamente nell'ambito delle sue competenze lo fa perché ha analizzato un dato che vuole combattere con la delega che ha".

Matteo Salvini “Non vedo l’ora di vedere Carola Rackete in tribunale” : Matteo Salvini “Non vedo l’ora di vedere Carola Rackete in tribunale” Una lunga, calda e movimentata estate per il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha ufficialmente iniziato la sua crociata contro le ONG dopo l’approvazione (parziale) del decreto sicurezza bis. E ormai, il braccio di ferro tra l’inquilino del Viminale e la capitana della Sea Watch 3 proseguirà in sede giudiziaria. Il legale di ...