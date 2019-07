Problema cardiaco per Guillermo Burdisso | l’ex Roma costretto ad uno stop forzato

sportfair

(Di giovedì 18 luglio 2019) L’ex difensore della, fratello di Nicolas, è statoa fermarsi a causa di unriscontrato durante una visita medica Momenti di grande apprensione per. Il difensore argentino, fratello di Nicolas, che in passato ha vestito la maglia della, ha spiegato ai microfoni di Olè di doversi fermare a causa di unche lo terrà ai box per almeno 90 giorni.ha scoperto ildurante le visite mediche per il passaggio dall’Independiente al San Lorenzo. Il giocatore ha dichiarato: “questo è per me un momento difficilissimo. Nessuno è mai preparato per una notizia del genere. Devo concentrarmi sulla mia salute, che siano tre, sei mesi o il tempo che ci vorrà. Lotterò sempre per giocare a calcio, è ciò che so fare e quello che amo di più”.L'articoloper ...

