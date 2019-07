Post Instagram senza Like | mi piace censurati | ecco perché

optimaitalia

(Di giovedì 18 luglio 2019) Possiamo definirlo un vero e proprio colpo al cuore per molti: io Mi(come dir si voglia) hanno iniziato a fare la loro comparsa in Italia nelle scorse ore. Magari qualcuno inizialmente avrà pensato anche a qualche problema di natura tecnica ma in realtà un avviso dello stesso social network ha messo in allerta molti per il cambiamento in atto. Va chiarito subito che la modifica in questione non è definita ma in fase di test. isono taligli sviluppatori del social hanno provveduto a non renderli più visibili nel nostro paese. In effetti, non sono pochi coloro che si sono visti notificare un messaggio ufficiale in cui si fa riferimento alla necessità che i follower si concentrino sui contenuti e non invece sul numero di interazioni più o meno alto associato ad una foto o una storia. In effetti, d'ora in poi e non è ...

