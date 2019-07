Meccanismi di sviluppo nel trattamento dell' ipertensione nella Sindrome di Cushing

fondazioneserono

(Di giovedì 18 luglio 2019) Un gruppo di endocrinologi'Università di Padova ha passato in rassegna idie le cure disponibili per l'arteriosa che si presentadi. La rimozione chirurgica di un eventuale tumore'ipofisi resta una soluzione di prima scelta per molti casi, ma poichè non è sempre realizzabile si devono tenere presenti altre possibili soluzioni. Ladiè una malattia grave causata da un prolungato eccesso di secrezione di ormoni glucorticoidi da partea cortecciae surreni. L'aumento di produzione di cortisolo endogeno ha un'incidenza stimata di 1.2-2.4 nuovi casi per 1 milione di persone all'anno. Ladiè difficile da diagnosticare per molti motivi Essa condivide alcune manifestazioni, che si sviluppano gradualmente, con malattie di gran lunga più frequenti. Ladivera e ...