M5s-Lega | è rissa in Ue e ora Salvini rischia di perdere il commissario

SCENARIO/ M5s vs. Lega - il voto logora chi non ce l'ha : Il ruolo ombra di Salvini all'interno del governo è ora messo in crisi dall'iniziativa di Conte-Mattarella-Di Maio. Che ora intende logorare la Lega

Commissione UE - M5s replica alla Lega : "Siete voi ad aver violato l'accordo con noi" : Dopo l'elezione di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione UE, riuscita anche grazie al voto dei 14 eurodeputati del Movimento 5 Stelle, la Lega è andata all'attacco degli alleati di governo, ma avversari in Europa, accusandoli di aver cambiato idea all'ultimo minuto sul supporto alla politica tedesca.Il Movimento 5 Stelle, però, non ci sta e smentisce totalmente la ricostruzione degli eventi fatta dalla Lega, accusando a sua ...

Ue : fonti governo M5s - ‘Lega fa harakiri - Giorgetti commissario mission impossible’ : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Si complica di ora in ora la partita per il commissario Ue che la Lega era certa di esprimere in Europa. Il voto contrario del Carroccio ad Ursula von der Leyen ha complicato la partita, ‘azzoppando’ di fatto la corsa di Giancarlo Giorgetti: la sua designazione viene ormai considerata una ‘mission impossible’ in ambienti di governo. Una partita complicata che il premier Giuseppe ...

Rai - la riforma M5s prevede abolizione di canone e tetto spot. Lega scettica : “Salvaguardare il servizio pubblico” : abolizione del canone Rai ed eliminazione del tetto pubblicitario. La proposta riforma della Rai presentata dai parlamentari del M5S, Gianluigi Paragone e Maria Laura Paxia, non piace alla Lega. Lo spirito “privatistico” della proposta, a detta degli stessi relatori, lancerebbe definitivamente l’azienda di Stato sul mercato, “dando il via a una vera e propria concorrenza, che oggi non c’è, tra il servizio pubblico, ...

Si complica la partita dell’Italia sul commissario Ue - scontro Lega-M5s : Il voto del Parlamento europeo su Ursula von der Leyen complica la partita italiana sulla scelta del commissario e allarga la crepa tra Lega e M5s. I pentastellati, forti dell'appoggio fornito in aula alla candidata tedesca, si accreditano come forza dialogante e filo-europeista e rimettono in discussione l'accordo politico raggiunto con il Carroccio dopo il voto delle europee e confermato dallo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: ...

Lega sotto attacco a Strasburgo su ong e migranti. M5s la lascia sola : Gli effetti del no dei leghisti alla nomina di Ursula von der Leyen presidente della Commissione europea si vedono subito nell’aula di Strasburgo, ad appena 24 ore dal ‘fattaccio’ che rischia di ribaltare i rapporti di forza nel governo gialloverde. Ore 15, dibattito sul caso Sea Watch e le ong che soccorrono migranti in mare con la ‘capitana’ tedesca Carola Rackete pluri-citata in una discussione in cui la Lega ...

