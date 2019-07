Lina Wertmüller ricorda De Crescenzo | Quella volta che gli morsi un dito sul set

Al via l’Ischia Global - sull’Isola Bob Geldof e Lina Wertmuller : Cinema e musica internazionale all`Ischia Global Film e Music Fest, la rassegna ideata da Pascal Vicedomini frequentata dai grandi protagonisti dello show business, inaugurata ieri sera con la proiezione di "The cat and the moon" del giovane talento Alex Wolff. Classe 1997, Wolff è stato premiato nell ambito della diciassettesima edizione con l`Ischia Filmaker of The Year Award. Regista, produttore, attore, cantante e musicista, è arrivato ...

Lina Wertmuller : "L'Oscar alla carriera? C'è lo zampino di DiCaprio" - : Alessandro Zoppo La regista dagli occhiali bianchi, che sarà premiata dall’Academy il prossimo 27 ottobre, rivela che Leo “ha amato molto i miei grotteschi e ironici film” Lina Wertmuller è stata la prima regista della storia candidata all’Oscar con Pasqualino Settebellezze nel 1977 e il prossimo 27 ottobre l’Academy celebrerà questo record consegnandole l’Oscar alla carriera insieme a David Lynch, Wes Studi e Geena Davis. Questo ...

Perché gli americani hanno voluto celebrare proprio Lina Wertmüller? : È abbastanza strano (ma in fondo non sorprendente) che il nome di Lina Wertmüller sia passato attraverso le maglie del #metoo fino ad arrivare alla lista delle personalità onorate con l’Oscar alla Carriera di quest’anno. È una donna regista, è molto nota in America, è la prima donna ad essere stata nominata nella categoria miglior regista, ma negli anni, e proprio in America, è stata spesso accusata di misoginia e machismo. Quella che viene e ...

Chi è Lina Wertmüller : film - marito - figlia : Fresca di assegnazione dell’Oscar alla carriera da parte dell’Academy of Motion Picture Arts & Sciences, Lina Wertmüller – all’anagrafe Arcangela Felice Assunta Wertmüller – è una delle più celebri registe italiane. Prima donna a ricevere la candidatura all’Oscar per il suo lavoro dietro alla macchina da presa (siamo nel 1977 e il film premiato è Pasqualino Settebellezze), la Wertmüller nasce a Roma il 14 ...

Lina Wertmuller è Oscar alla carriera insieme a David Lynch : Ci sono voluti più di quarant’anni, ma alla fine è vero che le cose belle arrivano quando non le si aspettano (più): Lina Wertmuller riceverà l’Oscar alla carriera alla prossima edizione dei Governors Awards dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, prevista il 27 ottobre. È stata proprio l’Academy of Motion Picture Arts & Sciences ad annunciare che tra gli Oscar alla carriera ...

Lina Wertmuller regina del grottesco in un mondo che respira solo testosterone nebulizzato : Nonostante i suoi titoli lunghi come scioglilingua finiscano inevitabilmente decurtati in inglese, nonostante si dichiarasse negli anni ’70 “socialista e anarchica” (in un’epoca in cui se eri iscritto al partito comunista non avevi il visto per entrare negli States), l’ America rende onore a Lina Wertmüller la regista dagli occhiali bianchi più celebre al mondo.L’Oscar alla carriera è in ...

Lina Wertmüller riceverà l'Oscar alla carriera. La nomination all'Oscar, la prima mai assegnata a una regista donna, Lina Wertmüller la ottenne nel 1977 per il film Pasqualino Settebellezze, proiettato in versione restaurata al

Oscar a Lina Wertmüller - Giannini «Felicissimo - le devo tutto» - il nipote Massimo Wertmüller «Una gioia troppo importante per non condividerla» : Oscar alla carriera per la regista e sceneggiatrice italiana Lina Wertmüller La prima donna candidata all’Oscar nel 1977 con Pasqualino Settebellezze, presentato anche all’ultimo Festival di Cannes 2019. Lina Wertmüller, 91 anni il prossimo agosto, riceverà l’Oscar alla carriera ...

La dedica di Lina Wertmuller : «Nel mio premio Oscar c'è un po' di Napoli» : Il telefono non smette di squillare, a casa di Lina Wertmuller. La notizia dell'Oscar alla carriera è arrivata a sorpresa, portandosi dietro eccitazione e allegria. Ma...

Lina Wertmuller - Oscar alla Carriera/ Si commuove : 'Non me l'aspettavo...' : Lina Wertmuller, Oscar alla Carriera: grande riconoscimento per la regista di Pasqualino Settebellezze e Travolti da un insolito sole d'agosto.

"Lina Wertmuller mi ha creato. È stata tutto". Intervista a Giancarlo Giannini : “Lina Wertmuller? Mi ha creato. Se non ci fosse stata lei, io non sarei qui e non avrei mai fatto quello che ho fatto nella mia carriera. È riuscita a trasformare ogni idea che aveva in un grande divertimento ed è sempre stato un piacere lavorarci insieme e confrontarsi sugli argomenti più disparati. Per me è stata tutto”. Raggiunto al telefono dall’HuffPost, l’attore Giancarlo Giannini ...

Lina Wertmüller - arriva l’Oscar alla carriera : “Non me l’aspettavo” : Lina Wertmüller arriva l’Oscar alla carriera: la motivazione dell’Academy Lina Wertmüller riceverà dall’Academy of Motion Picture Arts & Sciences l’ambito Premio Oscar alla carriera. Il riconoscimento le arriva alla soglia dei 91 anni (la regista e sceneggiatrice è nata a Roma il 14 agosto 1928). A farle compagnia ci saranno altri tre nomi di spicco […] L'articolo Lina Wertmüller, arriva l’Oscar alla ...

Lina Wertmuller - finalmente arriva l'Oscar alla carriera - : Alessandro Zoppo La regista dagli occhiali bianchi, 90 anni, sarà premiata dall’Academy of Motion Picture Arts & Sciences: la cerimonia il prossimo 27 ottobre finalmente ci siamo: Lina Wertmuller riceverà il Premio Oscar alla carriera. L’Academy of Motion Picture Arts & Sciences ha deciso di conferire la statuette alla regista dagli occhiali bianchi, che spegnerà 91 candeline il prossimo 14 agosto. La cerimonia di premiazione ...