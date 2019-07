caffeinamagazine

(Di giovedì 18 luglio 2019) Non c’è solo il triangolo Incorvaia – Scamarcio – Sarcina a tenere con il fiato sospeso l’Italia del gossip. In questa estate 2019 a tenere banco c’è anche un’altra storia. Protagonista è un volto noto, amatissimo e anche molto stimatotelevisione. Stiamo parlando di, l’inviato di Striscia la Notizia, al centro di numerose chiacchiere e indiscrezioni. Aveva parlato lui stessosua tormentata storia d’amore, con Tania Paragoni. E aveva raccontato di essere stato lasciato improvvisamente, per poi ufficializzare il suo nuovo legame con Daria Baykalova, di trentasei anni. Ma ecco che al giornale Oggi, l’exdecide di rompere il silenzio. “Mi amareggia leggere ancora il suo racconto di quanto ha sofferto per il nostro addio, e so bene che ha sofferto, perché ogni volta viene dato per scontato che invece per me è stato semplice”. Racconta così Tania, ...

Noovyis : (“Ha sofferto”. Jimmy Ghione, le parole tristi della ex moglie. “È successo dopo la nostra separazione”) Playhitmu… - francescocz88 : RT @_rafaholic: Giacinto Facchetti era un uomo BUONO. Un uomo buono che ha sofferto, vedendo il suo mondo degradarsi. Sapeva dove stava il… - eu_pizzimenti : @AndreaUsvi @ciapalchelghe @kittesencul @oscarfagiolo @MarcStir @lupusetagnus @Keynesblog @LaLestofante @pama_dei I… -