Gonzalo Higuain | il messaggio di Paulo Fonseca per convincerlo a passare dalla Juve alla

Il fratello di Higuain : ' Gonzalo in Italia giocherà solo nella Juventus' : La Juventus è sicuramente una delle società più attive sul mercato, e lo confermano le recenti importanti ufficializzazioni di alcuni acquisti: dopo l'arrivo di Ramsey dall'Arsenal, è arrivata l'ufficializzazione dell'acquisto del terzino sinistro Luca Pellegrini dalla Roma per 15 milioni di euro, così come l'annuncio e la presentazione del centrocampista francese Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. Il francese ha ...

Il procuratore di Higuain : ' Gonzalo ha un contratto con la Juve e vuole rispettarlo' : La Juve ntus ha ufficializzato Maurizio Sarri: il nuovo tecnico, dopo una lunga trattativa per la rescissione contrattuale con il Chelsea, ha finalmente trovato l'intesa con la società londinese, liberandosi e firmando poi il nuovo accordo con il club bianconero. Confermate anche le indiscrezioni sulla durata del contratto : il toscano ha sottoscritto un triennale e dovrebbe percepire circa 6 milioni di euro a stagione più bonus. Come ha riportato ...

Nicolas Higuain “Gonzalo non si è pentito di aver lasciato Napoli. Ora vuole stare solo alla Juve” : Nicolas Higuain fratello e agente del Pipita è intervenuto in diretta a Radio Marte dove ha parlato del passato e del futuro di Gonzalo «Quando arrivammo a Napoli, tutto il mondo diceva che Gonzalo era pazzo e che non avrebbe dovuto lasciare il Real Madrid per il Napoli, ma sapevamo perfettamente a cosa andavamo incontro. La passione dei napoletani ci ha portato ad accettare Napoli e non altre offerte e ancora oggi, dico che la scelta è stata ...