Fondi russi alla Lega | Salvini | Non vado in aula Conte lo sfida | Ci

Fondi russi - Calenda : un'inchiesta Ue : "La Lega ha gravissime difficoltà dopo la vicenda russa a far passare chiunque (in Ue,ndr). La vicenda della russia è stata durissima per come è stata percepita qui al Parlamento Europeo". Lo ha detto l'eurodeputato Calenda a Zapping su RadioUno Rai. "Siccome non è l'unico caso, abbiamo chiesto al gruppo S&D, che la proporrà, l'istituzione di una commissione speciale per analizzare le influenze russe e di altre potenze straniere,sulle elezioni ...

Meranda è indagato nel caso dei Fondi russi alla Lega : DALL'ITALIA Gianluca Meranda indagato dalla procura di Milano. L’avvocato è accusato di corruzione internazionale nell’inchiesta sui presunti finanziamenti russi alla Lega. La Guardia di Finanza ha perquisito la sua abitazione e un deposito in cui aveva trasferito alcuni documenti. Le autorità han

Lega : Pd porta caso Russia in Ue - Bonafè ‘commissione su Fondi a sovranisti’ : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Dobbiamo mettere in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione, fino alla costituzione di una commissione speciale”. Lo dice l’europarlamentare Pd, Simona Bonafè, all’Adnkronos sulla richiesta di portare il Russiagate alla prossima plenaria a Strasburgo. Una richiesta avanzata oggi dai dem al gruppo dei Socialisti e Democratici.Non solo affrontare la questione davanti ...

Fondi russi - indagato Gianluca Meranda : 20.34 L'avvocato Gianluca Meranda è indagato nell'ambito dell'inchiesta per corruzione internazionale sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega. Perquisizioni nei suoi confronti a Roma da parte della Guardia di Finanza di Milano. Finanzieri hanno perquisito anche la casa livornese di Francesco Vannucci, uno dei tre partecipanti (con Meranda e Savoini) all'incontro dell'ottobre scorso, a Mosca, con petrolieri russi.

Fondi russi alla Lega - Conte provoca Salvini : “Parlamento è sacro - se chiama io rispondo” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferirà in Parlamento sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega e provoca sulla questione il suo vice, Matteo Salvini: "Mi è stato chiesto di riferire e io riferisco perché quando le forze parlamentari chiamano, il governo risponde con trasparenza nei confronti dei cittadini e dei rappresentanti dei cittadini. Ho una concezione sacrale del Parlamento".Continua a leggere

Il Pd porta in Europa il caso dei Fondi russi alla Lega : Il caso dei fondi russi che sta coinvolgendo la Lega di Matteo Salvini potrebbe arrivare ufficialmente sui tavoli europei. La proposta di aprire la discussione nell’aula di Strasburgo è stata fatta dalla deLegazione del Pd al gruppo ‘Socialisti e Democratici’ in una riunione all’Europarlamento questo pomeriggio, apprende Huffpost. E’ stata accolta a larga maggioranza e dovrebbe essere approvata nei prossimi ...

Lega e Fondi russi - Salvini : non riferisco su fantasie. Conte : il 24 sarò io in Aula : Salvini ribadisce il suo fermo "no" a qualunque ipotesi di riferire in Parlamento della vicenda sui fondi della Lega e i viaggi in russia. «Non riferisco sulla fantasia»,...

Fondi russi alla Lega - un altro indagato dopo Savoini | Gdf dal terzo italiano presente all'incontro di Mosca : Vannucci e Meranda sono le due persone che hanno ammesso di aver partecipato all'incontro all'hotel Metropol di Mosca con emissari russi dove era presente anche Gianluca Savoini. Il premier riferirà al Senato la prossima settimana

Fondi russi alla Lega - Conte : “Io in Senato per riferire in nome della trasparenza. Se ci sarà l’informativa di Salvini? Io sarò lì” : Il 24 luglio sarà al Senato su richiesta del Partito democratico per riferire sul caso della presunta trattativa tra il leghista Gianluca Savoini e i russi all’Hotel Metropol di Mosca. Giuseppe Conte conferma la sua presenza e ribadisce il suo ruolo di capo del governo: “Io sono il presidente del Consiglio, sono la massima autorità di governo – ha detto il premier a margine di un’iniziativa di Confagricoltura a Roma – È ...

