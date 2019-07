Clima | Giugno 2019 il più caldo degli ultimi 140 anni sulla Terra | temperature record in

meteoweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019)è stato il piùmai registrato sul Pianeta negli140e cioè dal 1880, anno a partire dal quale sono disponibili le rilevazioni storiche sulle. Il termometro mondiale ha segnato 0,95°C in più rispetto alla media, una cifra che batte – anche se di poco, appena 0,02°C – il precedentedel 2016. Lo comunica l’agenzia Usa per la meteorologia (Noaa), che fornisce i dati che confermano il trend già indicato dal servizio per il cambiamentotico di Copernicus. L’Europa, dice la Noaa, ha vissuto il suopiù, con una temperatura di 2,93°C sopra la media. Il mese scorso è stato da primato in diversi Paesi, come Germania, Austria e Ungheria. In Italia, stando ai dati diffusi in settimana dall’Istituto di scienze dell’atmosfera e deldel Cnr, si è registrato il secondopiùdopo ...

