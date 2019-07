Camilleri mi è stato amico e Maestro Soprattutto quando avevo il ‘matapollo’

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2019) Andreami ha regalato un’affettuosa amicizia. Per me un orgoglio e un onore. La prima opera di lui che ho letto fu Il gioco della mosca. Una scoperta quasi causale,nel 1993 accompagnai a Roma una collega (Marisa Ambrosini) che reggeva la procura generale, cui competeva consegnare al ministro della Giustizia la richiesta di autorizzazione a procedere nel processo Andreotti. Sapevo bene che era un passo difficile e che prima o poi (più prima che poi) si sarebbe scatenata sulle nostre teste una tempesta di insulti e calunnie assortite, per aver osato violare – e come! – il principio “scherza coi fanti ma lascia stare i santi”. Perciò ero molto teso, tanto che la collega mi chiese preoccupata seil “matapollo”. Per me – piemontese – una parola sconosciuta, che lei mi tradusse come una specie di torcibudella. Sta di fatto che al ...

