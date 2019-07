Amazon ora supporta un nuovo metodo di pagamento | finalmente c’è il conto corrente

Le offerte Amazon Prime Day non finiscono : Kindle Unlimited ancora a 0 euro per 3 mesi : Ufficialmente le offerte Amazon Prime Day sono terminate martedì 16 luglio ma non tutti sanno che alcuni servizi del conosciutissimo store sono ancora in offerta. Questo è proprio il caso di Kindle Unlimited, ossia il piano abbonamento per incalliti lettori con accesso illimitato a più di 1 milione di ebook ma anche riviste. Cosa prevede esattamente l'offerta Kindle Unilimited? La promozione include ben tre mesi di prova assolutamente ...

Bloomberg : Jeff Bezos di Amazon è ancora l'uomo più ricco del mondo - Bill Gates perde posizioni e i Ferrero primi in Italia : Jeff Bezos è ancora l'uomo più ricco del mondo, nonostante il costoso divorzio. Secondo Bloomberg il papà di Amazon si riconferma ai vertici della classifica...

Amazon Prime Day 2019 alle battute finali - super prezzi per i videogiochi ancora per poche ore : Gli Amazon Prime Day 2019 è ormai giunto alla sua seconda giornata, con gli acquirenti compulsivi che sono quindi chiamati a fare gli straordinari per essere sicuri di portare a casa tutti i propri oggetti del desiderio prima che giunga la tanto temuta deadline fissata per la mezzanotte di oggi, 16 luglio. Ovviamente tanti gli sconti pronti per gli appassionati di videogiochi, con gli Amazon Prime Day 2019 che sono il momento ideale per ...

Amazon riqualifica 100mila lavoratori : corsi di coding e machine learning : Amazon investirà 700 milioni di dollari per avviare un piano di riqualificazione di 100mila dei suoi dipendenti negli Stati Uniti. Il progetto, soprannominato Upskilling 2025, punta sulla formazione avanzata di un terzo della forza lavoro attuale per rispondere alla futura richiesta di nuove competenze nei settori maggiormente in espansione del colosso dell’ecommerce. Tra i principali progetti di formazione proposti da Amazon ai suoi dipendenti ...

I giudici danno ragione ad Amazon : niente contratto stabile per i lavoratori interinali : Un magazzino di smistamento di Amazon (Getty Images) Doppia sconfitta per i lavoratori interinali che hanno fatto ricorso contro Amazon a Piacenza e Milano per essere assunti a tempo indeterminato. Le prime sentenze segnano un due a zero per il colosso dell’ecommerce, chiamato in caso da alcuni magazzinieri perché, secondo un’indagine dell’Ispettorato del lavoro, tra luglio e dicembre del 2017 avrebbe superato le quote di addetti somministrati ...

Già in pre-ordine su Amazon.de la nuova Honor Band 5 : prezzo e colorazioni : In attesa che la prossima Honor Band 5 venga presentata, l'accessorio è comparso già in pre-ordine sul sito della divisione tedesca dell'e-commerce Amazon (le prenotazioni vere e proprie dovrebbero partire in occasione dell'Amazon Prime Day 2019). Proprio ieri ne avevamo analizzato il profilo (portando alla vostra attenzione un primo confronto rispetto alla Xiaomi Mi Band 4, già acquistabile da alcuni giorni) scorgendo dettagli parecchio ...

Bezos conclude il divorzio - alla signora “Amazon” andranno 38 miliardi di dollari : Annunciato il 9 gennaio scorso con un tweet, il divorzio di Jeff Bezos - fondatore di Amazon nonche' uomo piu' ricco del mondo - si e' concluso con un accordo che prevede il pagamento di ben 38 miliardi di dollari all'ormai ex moglie, MacKenzie Bezos. Tra le previsioni della vigilia, viene decisamente smentita quella secondo quale Bezos a causa del divorzio perderebbe lo scettro di uomo piu' ricco del mondo. Secondo gli ultimi calcoli, il ...

La collaborazione del Napoli con Amazon si espande : store online negli Usa : La prossima stagione i prodotti del Napoli saranno disponibili online anche negli Usa. Lo scrive Calcio e Finanza. Lo scorso luglio, il club di De Laurentiis è diventato il primo club di calcio al mondo a lanciare un proprio store su Amazon. I suoi prodotti sono arrivati in Italia, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna. Adesso la collaborazione si espande oltreoceano. All’epoca dello sbarco su Amazon così commentò il ...

Tripit è ora integrato con Google Assistant e Amazon Alexa - che arriva sulle Android TV : Tripit integra ora il supporto a Google Assistant e Amazon Alexa. L'assistente di Amazon arriva anche su Android TV, a partire dai modelli Sony Bravia. L'articolo Tripit è ora integrato con Google Assistant e Amazon Alexa, che arriva sulle Android TV proviene da TuttoAndroid.

Offerte Amazon Martedì 26 : ancora scontissimi AUKEY - portatili gaming - prodotti Logitech - monitor a prezzi stracciati e tanto altro! : Nelle Offerte Amazon del Giorno troverete costantemente aggiornate le Offerte che Amazon dedica ai suoi utenti, con sconti ed Offerte lampo su tantissime categorie differenti come: smartphone, accessori, computer, gaming, fotografia, elettronica e molto altro! leggi di più...

Amazon lancia una nuova versione di Echo Dot Kids Edition - super colorata : Amazon, leader del settore smart speaker, ha annunciato una nuova versione di Echo Dot Kids Edition, così da sfruttare il momento più che positivo del mercato L'articolo Amazon lancia una nuova versione di Echo Dot Kids Edition, super colorata proviene da TuttoAndroid.

Poste Italiane rafforza la collaborazione con Amazon : Il Gruppo guidato dall’AD Matteo Del Fante accelera lo sviluppo dell’e-commerce con nuovi servizi e punti di consegna...