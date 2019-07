La regina Elisabetta cerca un nuovo chef | deve essere ambizioso e attento ai dettagli

Principe Andrea - il figlio della regina Elisabetta sotto accusa. Una donna denuncia : “Mi ha reclutata per attività sessuali” : FQ Magazine Whoopi Goldberg rivela: “Ho rischiato di morire per una polmonite, sono fortunata a essere viva” Anche il Principe Andrea d’Inghilterra, il duca di York figlio della regina Elisabetta e fratello di Carlo, è stato travolto dallo scandalo sessuale che vede coinvolto il miliardario americano Jeffrey Epstein e che sta portando alla ...

Buckingham Palace - intruso scavalca il cancello e entra mentre la regina Elisabetta dorme : arrestato : Un giovane di 22 anni è riuscito a scavalcare l’imponente cancellata che recinta Buckingham Palace e si è introdotto nel cortile della residenza della regina Elisabetta, poi ha bussato a uno degli ingressi chiedendo che gli venisse aperta la porta. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì, mentre la Sovrana si trovava nel palazzo e stava riposando nei suoi appartamenti: il giovane è stato subito arrestato dalle guardie reali, che ...

La regina Elisabetta in visita a National Institute of Agricultural Botany - : Fonte foto: Getty imagesLa regina Elisabetta in visita a National Institute of Agricultural Botany 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dall'evento istituzionale che si è svolto a Cambridge

Kate Middleton e la regina Elisabetta soffrono dello stesso disturbo : Kate Middleton e la Regina Elisabetta condividono un piccolo segreto, decisamente fastidioso: la cinetosi, un disturbo di cui soffrono entrambe. Definito comunemente “mal d’auto“, la cinetosi (o chinetosi) è un problema che accomuna le due donne più importanti d’Inghilterra. I suoi sintomi sono nausee, giramenti di testa e malessere generale, provocato dalle oscillazioni dell’auto, del treno oppure della carrozza su ...

Il diario segreto della regina Elisabetta : "Nessuno può leggerlo" - : Mariangela Garofano Una fonte ha rivelato un'abitudine top secret della regina Elisabetta: un diario segreto che Sua Maestà custodisce gelosamente dall'età di 15 anni e aggiorna ogni sera prima di addormentarsi Secondo l’ultima indiscrezione rivelata da una fonte di palazzo al The Sun, Sua Maestà la regina Elisabetta tiene un diario segreto dall’eta di 15 anni, del quale sarebbe molto gelosa. Il diario può essere letto solo dal ...

La regina Elisabetta e il marito dormono in letti separati : Qual è il segreto di un matrimonio longevo come quello della regina Elisabetta e del principe Filippo che dura da 71 anni? Forse il rispetto degli spazi personali e un fatto di non poco conto: dormire in letti separati. La regina Elisabetta e il principe Filippo di Edimburgo sono sposati dal 20 novembre 1947. Si tratta di 71 anni di convivenza, praticamente un record che non molte coppie possono vantare. Per resistere tanto a lungo ...

La regina Elisabetta costa ai sudditi più di una sterlina a testa - : Francesca Rossi Spesso i detrattori della monarchia inglese si appellano ai costi che i sudditi devono onorare per mantenere la loro regina, ma i calcoli fatti rivelano delle soprese Era notte fonda a Buckingham Palace quando è stato inviato ai giornalisti accreditati il resoconto sulle spese di rappresentanza sostenute dalla regina Elisabetta. Il comunicato riportato dal Financial Report per l’anno fiscale 2018-2019 certifica che le ...

Kate Middleton sostituisce la regina Elisabetta : Kate Middleton ha un nuovo e importante riconoscimento da parte della Regina Elisabetta. La Sovrana ha ceduto alla moglie di suo nipote William il ruolo di madrina della “Royal Photographic Society”, che ricopriva da ben 67 anni. La notizia è stata comunicata con una nota ufficiale da Bukingham Palace nel giorno in cui la Duchessa era impegnata in un workshop fotografico organizzato dall’associazione Action For Children a Londra. Dopo la nomina ...

Kate Middleton sempre più nelle grazie della regina Elisabetta - : Alessandro Pagliuca Kate Middleton pare sia davvero entrata nelle grazie della Regina Elisabetta II la quale pare le abbia fatto un nuovo regalo: è stata nominata patrona della Royal Photographic Society Dopo averla nominata Dama di Gran Croce dell’Ordine reale vittoriano per i servizi resi alla Corona la Regina Elisabetta II ha fatto un altro "regalo" importante a Kate Middleton. La duchessa di Cambridge, moglie dell’erede al trono ...

La regina Elisabetta di nuovo vicina a Sarah Ferguson - : Francesca Rossi Il quarto giorno delle gare di Ascot ha riservato una bella sorpresa: la regina Elisabetta e il ciclone Sarah Ferguson di nuovo vicine dopo tanto tempo Nessuno si aspettava di vederle di nuovo insieme, una accanto all’altra. Invece è successo, come nelle migliori saghe familiari. Il quarto giorno delle gare di Ascot la regina Elisabetta e Sarah Ferguson erano una accanto all’altra, vicinissime dopo gli scandali e le ...