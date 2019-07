Icardi al centro di un thriller tra Juve | Inter e Roma

Blastingnews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Questa è un'estate bollente sull'assentus -, a causa della vicenda. L'attaccante, da un anno nel mirino di Fabio Paratici, dopo lo strappo con la società della passata stagione, non è riuscito più a ricucire i rapporti, anzi con l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina la situazione è precipitata. Sabato pomeriggio l'argentino è stato obbligato a lasciare il ritiro di Lugano. La dirigenza della Continassa in tutto questo show sta alla finestra ed aspetta il momento giusto per sferrare l'assalto finale e comunque prima di ingaggiare nuove bocche di fuoco deve far spazio nell'affollato parco attaccanti cedendo gli esuberi, individuati in Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. All'argentino si dice sia stato offerto il rinnovo del contratto, utile a spalmare il suo esoso stipendio in più anni e favorire la cessione, ma non pare sia intenzionato ad accettarlo. Il Pipita è ...

