Arrivano le ' faccine' social con alcune disabilità

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Fanno ormai parte del nostro stile di comunicazione, e a buon titolo parte integrante dell'uso quotidiano dello smartphone e deinetwork in generale. Concepite come forma di espressione di un'emozione, o per sintetizzare un commento, o soltanto per far sapere che ci siamo, pare impossibile fare ora a meno di emoticon o emoji o, italianizzando il termine, delle "". Nonostante vengano spesso criticate, sembrano non tramontare mai e anzi vengono perfino festeggiate. Oggi ad esempio, si celebra la Giornata mondiale dell'Emoji. Quello che raffigura una faccina sorridente con le lacrime è il più utilizzato, almeno su Twitter: da luglio 2013, è stata condivisa più di 2,2 miliardi di volte, seguito in popolarità dal cuore rosso (1.097 milioni). Secondo i dati della piattaforma Hootsuite nel Digital Report 2019, tra i primi posti spicca anche la faccina con gli occhi di ...

