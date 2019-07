Approvato il Codice Rosso Vincenzo Spadafora all' Huffpost | Finalmente una legge

huffingtonpost

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Il. L’arrivo al Senato del provvedimento pensato dal Governo per creare una corsia preferenziale nella lotta alla violenza contro le donne era previsto per il 22 luglio, ma i tempi sono stati abbreviati. E l’Aula di Palazzo Madama, dopo il via libera della Commissione Giustizia e della Camera, l’haoggi. Come funzionerà. Il disegno di, nato dalla collaborazione tra la ministra della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, e il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, prevede pene più pesanti in casi di violenza sessuale - salgono a 6-12 anni rispetto a oggi - e stalking - minimo un anno, massimo 6 anni e sei mesi - e introduce i reati di revenge porn e sfregi al viso oltre allo stop ai matrimoni forzati. L’obiettivo principale è abbattere i tempi della giustizia, con indagini più ...

